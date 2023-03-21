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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
AA

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarak 444,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 15.084 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 7.464 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 artışla 7.097 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 8.954 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 26.235 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dünkü konuşmasında ECB’nin piyasalardaki durumu yakından izlediğini ve gerekirse Euro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Euro Bölgesi enflasyonunun uzun süre daha yüksek kalacağına işaret eden Lagarde, ECB’nin gelecekteki tüm faiz kararlarını gelen verilere bağlı olarak alacağını yineledi.

Analistler, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin yanı sıra Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini kaydetti.

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