THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin, geride kalan 7 maçta 1 yenilgisi bulunuyor.
Tek yenilgisini bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı yaşayan tecrübeli çalıştırıcı Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.
Ahmet Çakı yönetimindeki Darüşşafaka Tekfen ise 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla son sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşılaşacak. Ekipler, daha önce oynanan 4 karşılaşmada parkeden ikişer kez galibiyetle ayrıldı.
OBRADOVİC 300. GALİBİYET İÇİN SAHADA
Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımla önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.
Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede takımına 387 resmi maçta 299 galibiyet elde ettirdi.
THY Avrupa Ligi'nde yarın Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçtan da istediğini alması durumunda Obradovic'le 3. kez galibiyet dalyası yaşayacak.
Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic, Fenerbahçe'yle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 206 maçta 171, THY Avrupa Ligi'nde 160 maçta 113, Türkiye Kupası'nda 16 maçta 12 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 5 maçta 3 galibiyet aldı.
YÜZDE 77 GALİBİYET ORANI
Fenerbahçe, Obradovic'le yüzde 77 galibiyet oranı yakaladı. Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 387 maça çıktı.
Toplam 299 galibiyetle yüzde 77 gibi önemli bir kazanma oranı yakalayan Obradovic'ib takımı, bu sürede 88 defa da yenilgi aldı.
OBRADOVİÇLE 9 KUPA
Fenerbahçe, başantrenörü Obradovic'le 5 yılda 9 kupa elde etti. Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.
Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.
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