Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Avrupa'da yerel Chikungunya vakası bildirildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Avrupa'da yerel Chikungunya vakası bildirildi

        İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesindeki Piacenza eyaletinde 2017'den bu yana ilk yerel Chikungunya vakasının bildirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da yerel Chikungunya vakası bildirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), geçen hafta yayımladığı haftalık bulaşıcı hastalık raporunda, İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesindeki Piacenza eyaletinde 2017’den bu yana ilk yerel chikungunya vakasının bildirildiğini duyurdu.

        İtalya, bu yıl Avrupa kıtasında yerel chikungunya vakaları bildiren ikinci ülke oldu. Fransa, 12 farklı idari bölgede 30 vakayı doğruladı ve en büyük vaka grubu (13 vaka) güneydeki Bouches-du-Rhône bölgesindeki Salon-de-Provence’da bildirildi.

        Fransa ve İtalya, yılın ilk yerel dang humması vakalarını bildirdi. Portekiz, Ocak ayında Madeira’da iki dang humması vakası bildirmişti.

        Temmuz ayının başlarında ECDC tarafından Avrupa’daki sivrisinek kaynaklı hastalıklar hakkında bir rehber yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gözaltılar!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gözaltılar!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar