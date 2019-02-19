Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) İnsana Değer Ödülleri, 11. senesinde Avrupa'ya açıldı. PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre İnsana Değer Ödülleri Büyük Ödülü, 2019 itibariyle 32 ülkeyi temsil eden çatı derneği European Association for People Management (EAPM) Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından tanınan ilk özel ödül oldu.
Katılımcı kurumlar artık uygulamalarını tüm Avrupa'ya duyurabilecek. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nin ayrıca bu yıl, büyük ölçekli kurumlara ve KOBİ'lere özel ayrı kurgusu ve farklı değerlendirme süreçleri ile etki alanını genişlettiği belirtildi.
PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz , "2019 senesinde çok önemli bir adım attık ve bilgiyi üretmek ve paylaşmak için hiçbir sınır olamaz dedik. En büyük ödülümüz olan insana değerde liderlik artık Avrupa çatı derneğimiz tarafından da tanınıyor. EAPM tarafından desteklenen tek ödül olmak, ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." dedi.
Öztınaz, bu gelişme ile katılımcı kurumların da artık dünyaya açıldığını ve başarılı uygulamalarını tüm Avrupa ile paylaşma şansı bulduğunu da belirtti.
"KOBİ'LERİMİZİN ÖNÜ AÇILDI"
PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nin bu sene kategori ve metodoloji anlamında da bazı değişikliklere gittiğini ve artık KOBİ'lere de daha etkin seslendiğini belirten Öztınaz, "Ödüllümüzü 2019'da bir adım daha ileri taşıdık. Gelişimlerini desteklemek, yol haritaları çıkartabilmek amacıyla, ülkemizin dinamosu olan KOBİ'ler için de özel ödül süreçleri tasarladık. Büyük, orta ya da küçük ölçekli işletmeler için ayrı değerlendirme kriterleri belirledik. KOBİ’lerimizin önü açıldı. Bu sene onların da seslerini tüm Avrupa’ya duyurması en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.
SON BAŞVURU TARİHİ: 22 ŞUBAT 2019
Öztınaz, bu seneki başvuru süresinin 22 Şubat 2019 tarihinde biteceğini ve ödül sürecine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirtti.
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