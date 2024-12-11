Avrupa Ligi günün maç programı 11 Aralık 2024: Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda altıncı haftanın perdesi bugün açılıyor. 11 Aralık 2024 Avrupa Ligi maç programı ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Avrupa Ligi 11 Aralık Çarşamba bugünkü maç programı…
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maç takvimi belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda altıncı hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 11 Aralık 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba Avrupa Ligi günün maç programı ile FB, BJK, GS maç saatleri ve canlı yayın kanalları…
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 6. HAFTA HEYECANI!
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın perdesi bugün açılıyor.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 6. hafta heyecanı, bugün tek maçla başlıyor.
Haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao Ülker Stadı’nda saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Beşiktaş, maçlarını 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Malmö'ye, siyah-beyazlılar ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak.
11 ARALIK UEFA AVRUPA LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya) (TRT 1)
12 ARALIK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
20.45 Roma (İtalya)-Braga (Portekiz)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
20.45 Malmö (İsveç)-Galatasaray (TRT 1)
20.45 Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya)
23.00 Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya)
23.00 Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş (TRT 1)
23.00 Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan)
AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.
TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.