UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maç takvimi belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda altıncı hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 11 Aralık 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba Avrupa Ligi günün maç programı ile FB, BJK, GS maç saatleri ve canlı yayın kanalları…