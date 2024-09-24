Avrupa Ligi maç fikstürü 2024-2025: UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek. Turnuvada Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil edecek. İlk maçların oynanacağı tarihler de belli oldu. Geri sayım sürerken UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü ve güncel formatı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maç programı…
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü ve güncel formatı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç fikstürü belli olmuştu. Galatasaray ilk maçında Paok ile mücadele edecekken Fenerbahçe Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç programı…
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi yeni formatıyla görücüye çıkıyor.
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu, 25 ve 26 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
21 Mayıs 2025 tarihinde İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde ülkemizi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil edecek.
UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Galatasaray Avrupa Ligi ilk hafta maçı 25 Eylül 2024 Çarşamba günü, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları ise 26 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı şöyle:
25 Eylül Çarşamba
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç) / TRT SPOR
19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz) / TABİİ
22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya) / TABİİ
22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan) / TRT1
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya) / TABİİ
22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya) / TABİİ
22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan) / TABİİ
22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda) / TABİİ
22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya) / TABİİ
26 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika) / TRT1
19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya) / TABİİ
22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya) / TABİİ
22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş / TRT1
22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / TABİİ
22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya) / TABİİ