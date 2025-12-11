Avrupa Ligi güncel puan durumu... Avrupa Ligi puan durumu 6. hafta maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Sarı-lacivertliler Norveç deplasmanında Brann karşısında galip gelip ilk 8 için önemli bir avantaj elde etti. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...