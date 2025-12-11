UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2025: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı 6. hafta maçından Brann ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe, 3 puan için sahaya çıktı. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 12 Aralık 2025 Cuma UEFA Avrupa Ligi puan durumu...
Avrupa Ligi güncel puan durumu... Avrupa Ligi puan durumu 6. hafta maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Sarı-lacivertliler Norveç deplasmanında Brann karşısında galip gelip ilk 8 için önemli bir avantaj elde etti. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...
AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe
AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
1. Lyon 15
2. Midtjylland 15
3. Aston Villa 15
4. Real Betis 14
5. Freiburg 14
6. Ferençvaroş 14
7. Braga 13
8. Porto 13
9. Stuttgart 12
10. Roma 12
11. Nottingham Forest 11
12. Fenerbahçe 11