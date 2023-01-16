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Haberler Futbol İngiltere
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Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 4 büyük futbol liginde İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
AA

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Bayern Münih'in 34 puanla lider konumda olduğu Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga), Dünya Kupası sonrası ilk maçlar 20 Ocak'ta başlayacak.

PREMIER LİG

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, ligin 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'deki derbi mücadelesinde Manchester United, sahasında Manchester City'yi 2-1 yendi.

Üst üste 5. maçını kazanan Manchester United, 38 puan ulaştı ve averajla dördüncü sıraya yükseldi. İkinci basamaktaki Manchester City ise 39 puanda kaldı.

Puanını 47'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

LA LIGA

İspanya Süper Kupası maçı nedeniyle Barcelona ve Real Madrid, maçlarını hafta içi oynayacak. İspanya Süper Kupası'nı finalde dün Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 17. haftasında Getafe sahasında Espanyol'a 2-1 mağlup oldu. Getafe'nin tek golü 7. dakikada Enes Ünal'dan geldi. Milli futbolcu Enes, bu sezon Getafe formasıyla 5. golünü kaydetti.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in, Joao Felix'i İngiltere'nin Chelsea takımına verdikten sonra Enes Ünal'ı transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia ediyor. Ligde 8. yenilgisini alan Getafe 17 puanla 15. sıraya geriledi.

La Liga'nın 17. hafta maçlarını henüz oynamayan Barcelona 41 puanla lider durumda bulunurken, Real Madrid ise 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.

SERIE A

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u 5-1 yendi. Bu sonuçla 47 puana ulaşan Napoli, liderliğini sürdürdü. Sekiz maç sonra kaybeden Juventus ise 37 puanda kaldı.

Milan, deplasmanda Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 38'e yükselten Milan, 47 puanlı lider Napoli'nin 9 puan gerisinde mücadelesini sürdürdü.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı ve 69. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktığı maçı, Inter, Hellas Verona'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla, sahadan 3 puanla ayrılan Inter puanını 37 yaptı ve lider Napoli'yi 10 puan geriden ve 4. sıradan takibine devam etti.

Roma, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-0 yendi. Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika oynadı.

Atalanta'nın Salernitana'yı Bergamo'daki Gewiss Stadı'nda ağırladığı maçta 10 gol atılırken, ev sahibi takım maçtan 8-2'lik skorla galip ayrıldı. Atalanta kadrosunda yer alan ve bu maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral da 58. dakikada Rafael Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu.

İtalya'da geçen hafta bir otoyol üzerinde çıkan arbedede karşı karşıya gelen Roma ve Napoli taraftarlarına 2 ay boyunca deplasman yasağı getirildi.

LIGUE 1

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes'e 1-0 yenildi. Ligin 19. hafta mücadelesinde, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Hamari Traore kaydetti.

PSG'de yıldız oyuncular Lionel Messi ile Neymar 90 dakika boyunca sahada kalırken, Kylian Mbappe 55. dakikada Hugo Ekitike'nin yerine oyuna dahil oldu.

Olimpik Marsilya, sahasında Lorient'ı 3-1 yendi. İlk 11'de başladığı mücadelenin tamamında sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, Olimpik Marsilya'nın ilk golünde asist yaptı. Ev sahibi ekipte yedekler arasında yer alan Bartuğ Elmaz ise forma şansı bulamadı.

Ligde PSG'yi zirve yarışında takip eden Lens ise konuk ettiği AJ Auxerre'i 1-0 yendi.

Bu sonuçla 47 puanlı lider PSG ile ikinci sıradaki Lens arasındaki puan farkı 3'e düştü. Art arda 6. galibiyetini alan Olimpik Marsilya ise 42 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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