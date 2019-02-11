İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
PREMİER LİG
Hafta içi 2-0 kazandığı Everton mücadelesi sonrası maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Manchester City, sahasında Chelsea'yi 6-0 yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.
Chelsea, 1991'de Nottingham Forest'a 7-0 kaybettiği maçtan bu yana en ağır mağlubiyetini yaşadı.
Manchester City ile liderlik yarışı içindeki Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.
Tottenham, sahasında Leicester City'yi 3-1, Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 3-0, Arsenal de deplasmanda Huddersfield Town'u 2-1 yendi.
Premier Lig'de 27. maçında 65 puan toplayan Manchester City, maç fazlasıyla Liverpool'un averajla önünde liderliğe yerleşti. Bu iki takımı, 60 puanla Tottenham, 51 puanla Manchester United, 50'şer puanla Arsenal ve Chelsea izledi.
LA LİGA
Lider Barcelona, ligdeki 23. karşılaşmasında konuk olduğu Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalarak geçen hafta olduğu gibi 2 puan kaybetti.
Real Madrid, derbi maçta konuk olduğu Atletico Madrid'i 3-1 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.
Sevilla ise seyircisi önünde Eibar ile 2-2 berabere kaldı.
La Liga'da puanını 51'e çıkaran lider Barcelona ile en yakın takipçisi arasındaki fark 6 puana düştü. Katalan ekibini, Real Madrid 45, Atletico Madrid 44 ve Sevilla 37 puanla takip etti.
SERİE A
Son 7 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda oynadığı Sassuolo maçını 3-0 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 23. haftada 20. galibiyetine imza attı.
Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk olduğu Fiorentina ile 0-0 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı. Inter ise Parma deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Serie A'nın 23. haftasını 63 puanla geçen Juventus'u, 52 puanlı Napoli ve 43 puanlı Inter izledi.
BUNDESLİGA
Almanya liginin zirvesindeki Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği mücadelede ağırladığı Hoffenheim ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Bayern Münih, konuk ettiği Schalke 04'ü 3-1 mağlup etti. Schalke 04'ün golünü, Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu attı.
Borussia Mönchengladbach, evinde oynadığı Hertha Berlin karşılaşmasını 3-0 kaybetti.
Bundesliga'nın 21. haftası sonunda 50 puana ulaşan Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 5, Borussia Mönchengladbach'ın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.
LİGUE 1
Lider PSG, sahasında Bordeux'yu 1-0 mağlup etti. Lille, konuk olduğu Guingamp'ı 2-0 yendi. Olympique Lyon ise Nice deplasmanın 1-0 mağlup ayrıldı.
Ligue 1'de 24. haftanın ardından 2 maç eksiği bulunan PSG, 59 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 49 ve Olympique Lyon 43 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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