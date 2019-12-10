AA

İspanya'da 1 Aralık'ta koşulan Valencia Maratonu'ndaki 2.04.16'lık derecesiyle, 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a ait Avrupa rekorunu kıran Özbilen, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Avrupa atletizm tarihinin bir parçası olmaktan çok mutluyum." diyen Kaan Kigen Özbilen, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanma hedefiyle çalışmaya devam ettiğini anlatırken, "Dünya rekorunun sahibi Eliud Kipchoge benim antrenman partnerim ve bu sonucu bekliyordum. Aslında daha önce de bu başarı gelmeliydi. Geçen Dünya Şampiyonası öncesi ayak parmağım kırıldı ve 6 hafta antrenman yapamadım. Bu nedenle madalya kazanma şansını kaçırdım." ifadelerini kullandı.

Bu kadar hızlı koşabilmesinin sırrına değinen Özbilen, "Büyük bir kısmı genetik faktörlere bağlı. Onun dışında genç atletlerin doğru bir branşa yönelmesi gerekiyor ve sonuç gösteriyor ki maraton da benim için en doğru branş." diye konuştu.

"2 BİN LİRA DESTEK İLE AVRUPA REKORU BEKLEYEMEZSİNİZ"

Türk atletizmini yorumlayan Özbilen, "Türkiye'de gördüğüm sorun, genç yeteneklerin belirlenmesi konusu ve atletleri destekleyen kulüpler ile verilen desteklerin çok az olması. Genç atletleri aylık yaklaşık 2 bin lira ile destekleyerek, ileride Avrupa rekoru kırmasını bekleyemezsiniz." saptamasını yaptı.

Maratonda 2 saat 4 dakika seviyelerinde derece elde etmenin 10 yıllık bir süreç olduğunu belirten Özbilen, bu başarının genç yaşlarda bin 500 metrede 3 dakika 35 saniye, 5 bin metrede 13 dakika 10 saniye ve 10 bin metrede 28 dakika altında koşularak elde edilebileceğinin altını çizdi.

Özbilen, Türk atletlerin başarılı sonuç elde etmesi için federasyon ile kulüplerin uzun vadeli ve bireysel destek vermesi gerektiğini aktardı.

Avrupa rekoru sonrasında kendi adına dünya rekoru kırmanın kolay olmadığını kaydeden Özbilen, "Elbette elimden geleni yapacağım. Hedeflerimi basamak basamak belirliyorum. Şimdiki hedefim, 2.04 altında koşarak Tokyo'da olimpiyat madalyası kazanmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN PARA VEYA BİR SÖZ ALMADIM"

Kenya kökenli bir atlet olarak Türkiye için koşma sürecini anlatan Özbilen, şunları söyledi:

"Türk bayrağı altında koşmaktan çok memnunum. Türk vatandaşı olmak için para veya bir söz almadım. Önder Özbilen, Kenya'da genç yetenekleri seçiyordu ve onu ikna etmek bir yılımı aldı. Hala büyük hedeflerim var. Hayallerimin ardından koşmaya devam edeceğim. Avrupa'da en iyi olmak, sadece bizim inandığımız bir hayaldi. Şimdi ise olimpiyat madalyası hayalimizin peşinden koşacağız."

"BOLU VE ERZURUM ANTREMAN YAPMAK İÇİN EN İYİ LOKASYONLAR"

Türkiye'de ve yurt dışında antrenman yaparak maratonlara hazırlanan Özbilen, "Türkiye'de yaz döneminde Bolu ve Erzurum antrenman yapmak için en iyi lokasyonlar. Kış döneminde ise en iyi maratoncular ılıman iklime sahip Kenya ya da Meksika'da antrenman yapıyor." şeklinde görüş belirtti.

Sağlıklı beslenmenin de önemli olduğunu vurgulayan Özbilen, "Türk mutfağını çok beğeniyorum. Tas kebabı ve tantuni çok güzel. Asitli içecekleri hiç içmiyorum. Fast food tarzı hazır yemeklerden ve abur cuburdan uzak duruyorum. Doğal besinler tüketiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.