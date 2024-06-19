Avrupa Şampiyonası'nda bugün: EURO 2024 programında 19 Haziranda hangi maçlar var?

Bugün, 19 Haziran 2024 tarihiyle Avrupa Futbol Şampiyonası maçları heyecanla takip ediliyor. Şampiyonaya dair ilk milli maç da tamamlandı ve A Milli Takım galibiyetle başladı. EURO 2024 programıyla ilgili olarak bugün hangi maçların oynanacağı, hangi takımların mücadele edeceği ve hangi kanallarda yayınlanacağı gibi detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte detaylar...