"Futbolun sadece endüstri olarak değil, taraftar ve oluşturduğu heyecanın da riski atıldığını" öne süren Marca, "Bu girişim, futbol yapısının temel desteği olan taraftar üzerinde ciddi bir etki oluşturacak, tüm sistemi radikal bir şekilde değiştirecektir. Temeli sarsılacak futbolun geleceği tehlikededir. İşleyen bir şey değiştirilmez." yorumunda bulundu.