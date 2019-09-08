T\u00fcrkiye Tekvando Federasyonundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u0130sve\u00e7 in Helsingborg kentinde 35 \u00fclkeden 458 sporcunun kat\u0131l\u0131m\u0131yla d\u00fczenlenen \u015fampiyona sona erdi. \u015eampiyonan\u0131n son g\u00fcn\u00fcnde erkeklerde 87 ve +87, kad\u0131nlarda ise 73 ve +73 kilo m\u00fcsabakalar\u0131 yap\u0131ld\u0131. Emre Kutalm\u0131\u015f Ate\u015fli ve Huri Korkut Avrupa \u015fampiyonu olurken, Hasan Can Lazo\u011flu ile Muhammed Emin A\u00e7\u0131kg\u00f6z bronz madalya ald\u0131. Erkekler +87 kiloda m\u00fccadele eden Emre Kutalm\u0131\u015f Ate\u015fli, finalde \u0130spanya dan Antonio Artal \u0131 24-18 ma\u011flup ederek alt\u0131n madalya kazand\u0131. Gen\u00e7ler d\u00fcnya ve Avrupa \u015fampiyonu Emre Kutalm\u0131\u015f Ate\u015fli, 2018 y\u0131l\u0131ndan sonra \u00fcmitlerde bu ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 tekrarlayarak \u00fcst \u00fcste ikinci kez alt\u0131n madalyay\u0131 boynuna takt\u0131. Kad\u0131nlar 73 kiloda tatamiye \u00e7\u0131kan Huri Korkut, finalde Rusya dan Madina Gadziheva ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Rakibini 4-2 yenen Huri Korkut, Avrupa \u015fampiyonlu\u011funa ula\u015ft\u0131. Erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazo\u011flu, 2018 de oldu\u011fu gibi bronz madalyan\u0131n sahibi oldu. +87 kiloda yar\u0131\u015fan Muhammed Emin A\u00e7\u0131kg\u00f6z de \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl\u00fck k\u00fcrs\u00fcs\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. M\u0130LL\u0130LERDEN 12 MADALYA Milli tak\u0131m, Avrupa \u00dcmitler \u015eampiyonas\u0131 n\u0131 3 alt\u0131n, 4 g\u00fcm\u00fc\u015f ve 5 bronz olmak \u00fczere 12 madalyayla tamamlad\u0131. T\u00fcrkiye, erkekler, kad\u0131nlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi oldu. \u015eampiyonada milli sporculardan Ferhat Can Kavurat, Emre Kutalm\u0131\u015f Ate\u015fli ve Huri Korkut alt\u0131n, Fatma Kele\u015f, Havva Nur \u00c7oban, \u0130kra Kay\u0131r ve Mahmut K\u00fcsk\u00fc g\u00fcm\u00fc\u015f, Hakan Re\u00e7ber, H\u00fcseyin Kartal, Hasan Can Lazo\u011flu, Muhammed Emin A\u00e7\u0131kg\u00f6z ve G\u00fcls\u00fcm G\u00fcltekin de bronz madalya ald\u0131. A\u00e7\u0131klamada g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen T\u00fcrkiye Tekvando Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Metin \u015eahin, milli sporcular\u0131 kutlayarak, \u015fu ifadeleri kulland\u0131: \u015eampiyonan\u0131n son g\u00fcn\u00fcnde \u00fclkemize 2 Avrupa \u015fampiyonlu\u011fu daha hediye ediyoruz. Bu ya\u015f grubunda alt\u0131n madalyalara ambargo koyan Emre Kutalm\u0131\u015f Ate\u015fli yi performans\u0131n\u0131 devam ettirdi\u011fi i\u00e7in kutluyorum. \u00dclkemize alt\u0131n madalya sevinci ya\u015fatan Huri Korkut ve bronz madalya elde eden sporcular\u0131m\u0131z\u0131 da tebrik ediyorum. Genel s\u0131ralamada k\u00fcrs\u00fc gelene\u011fimizi bozmad\u0131k. T\u00fcrk tekvandosu her zamanki gibi \u00fclkesini gururland\u0131rmaya devam ediyor.