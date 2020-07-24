Cem Ali Çinkılıç ccinkilic@haberturk.com

Damat, Tween ve D’S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, pandemi dönemi ve sonrası parekende sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Pek çok sektörün olumsuz etkilendiği pandemiye rağmen yatırımlarına hızla devam ettiklerinin altını çizen Orakçıoğlu, "Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hedefleri revize etmek zorunda kaldık. Yıl sonu hedefimiz, başarılı geçen 2019 yılı rakamlarını korumak olacak. Yeni normalde de Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamına olan güçlü katkımızı sürdürmek için gerekli moral ve enerjiye sahibiz. Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu’daki altı farklı ülkede sekiz yeni mağaza açacağız. Haziran'dan bu yana da İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde yeni mağazalar açtık” diye konuştu.

Damat, Tween ve D’S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding, yeni normaldeki hedef ve yatırımlarını paylaştı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yeni normalde yurt içi ve yurt dışındaki yeni mağaza yatırımlarına ilişkin olarak, "Şu anda 210 yurt dışı ve 221 yurt içi olmak üzere toplam 431 mağazamız bulunuyor. Yurt dışında öncelikle İspanya’da mağazalar zinciri markası El Corte Ingles ile anlaşma sağladık. Önümüzdeki kış sezonunda markalarımız El Corte Ingles’de yer alacak. Moskova’da iki yeni mağaza ve Dubai’deki alışveriş merkezi Dubai Hills’te de D’S Damat açılacak. Yine yakında Polonya, Tacikistan, Almanya ve İsviçre’de birer mağaza açılışı yapacağız. Yurt içinde ise Haziran ayından itibaren İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde olmak üzere yeni mağazalar açmaya başladık. Ağustos sonuna kadar yurt genelinde toplamda 12 yeni mağaza açmış olacağız” dedi.

Geçen yılı tüm hedefleri gerçekleştirdiklerini ve 2019'u en yüksek EBİTDA değerine ulaşarak kapattıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, “Geçen yılki ciromuz 750 milyon TL idi. Bu yıl da yüzde 18’lik büyüme oranının üzerine çıkmayı ve tüm dünyada mağaza sayımızı 480’e çıkartmayı hedefliyorduk, ancak pandemi nedeniyle bu yıl 2019 rakamlarını korumayı hedefliyoruz” dedi.

'ONLINE SATIŞLAR YÜZDE 13-14 BANDINDA'

Pandemi döneminde 75 gün boyunca yurt içi ve yurt dışındaki toplam 400 mağazanın kapalı kaldığının altını çizen Orakçıoğlu "Sektörde 30 yılı aşkın tecrübemizin verdiği öngörüyle, dijital dönüşüm yatırımlarına pandemiden çok önce başlamıştık. Dolayısıyla pandemide mağazalarımızın kapanmasıyla artan online ticarette sorun yaşamadık. Hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarımızı tek kanallı yönetim sistemiyle kurguluyoruz. Haziran ayında yeni normalin başlamasıyla da tüm dünyada mağazalarımızın kapılarını aynı anda açtık. Önceliğimiz, insan sağlığı oldu. Çalışanlarımız maske ve siperlik kullanıyor. Mağazalarımız her gün ve soyunma kabinlerimiz de her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor. Dolayısıyla pandemi sürecinde online mağazalara ilgi artsa da müşterilerimiz fiziki mağazalarımıza gelmeyi sürdürüyor, gereken güveni sağladık” dedi.

Pandemi döneminde online satışların arttığına da değinen Orakçıoğlu, "Online satış diyince göreceli, çünkü mağazalar kapalı olunca sadece online satış yapıldı. Ama mağazaların açık olduğu bir dönem olsaydı online satışların tüm satışlardaki payı yüzde 20 olurdu. Herkes online satışa yüklendiği için ürün teslimi konusunda büyük zorluklar yaşadık. O yüzden müşteri memnuniyetsizliğini farklı yönlere götüreceğini görerek fazla zorlamadık. Şu anda online satışlar yüzde 13-14 bandında" dedi.

'BU YIL KÂRI DÜŞÜNMEK HATA YAPTIRIR'

Salgın başladığında, gerek çalışanların gerekse toplum sağlığını ön planda tutarak mağazaları geçici süre ile kapattıklarına ve sonrasında AVM’lerle kira sorunu yaşadıklarına dikkat çeken Orakçıoğlu, "Pandemi dönemi, kârı değil varlık değerini koruma dönemi oldu. Moda perakendesindeki 30 yılı aşkın köklü tecrübelemize dayanarak ifade ediyorum, bu yıl kârı düşünmek, daha çok gelirin peşine düşmek hepimize hata yaptırır. Bu yıl bölüşecek çikolatalı bir pasta yok, ekmek var ve o ekmeği de bölüşmek lazım. Bu nedenle pandemide mağazalarımızın kapalı olmasından hareketle, AVM’lerden ciro kirası alınmasını istedik. Bu yaklaşım, taraflar için en doğru olanı" dedi.

'ANLAYIŞ GÖSTERMEYEN AVM'DEN ÇEKİLİYORUZ'

Ağırlıklı yabancı fonların sahip olduğu AVM’lerde sorunlar yaşandığından bahseden Orakçıoğlu, "Halbuki müşteri psikolojisinin de düşünülmesi ve AVM korkusunun atlatılması için neler yapılabileceğine odaklanılması gerekiyor. Birlikte bunların üstesinden gelmemiz gerekirken, kirasını düzenli ödeyene, her türlü yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan markalara pandemide anlayış göstermeyen ve bir nevi ceza kesmek isteyen AVM’lerle yollarımızı ayırıyoruz. Şu anda bu öneriye empatiyle yaklaşıp olumlu yanıt veren ve markaların iş ortağı olan AVM’lerle yolumuza devam ediyor ve bu yaklaşıma sahip yatırımcılar ile el ele kol kola ilerliyoruz. Bunu uzun süreli iş birliği haline getireceğiz. Çünkü hepimiz için bu dönem, karşılıklı olarak o anlayışı ortaya koyma dönemi” dedi.

AKILLI ALIŞVERİŞ SİSTEMİ



Orakçıoğlu, pandemi ile değişen tüketici tercihleri ve dijitalleşmenin de etkisiyle yeni mağaza konseptlerini servis ve deneyim merkezine dönüştüreceklerinin altını çizdi. Orakçıoğlu, bu çerçevede geliştirdikleri akıllı alışveriş sistemi ile ilgili olarak, "Müşterilerimize mağazaya gelmeden uzaktan alışveriş imkanı sunuyoruz. Sistem sayesinde alışveriş sadece fiziki mağazadan değil, müşterinin bulunduğu herhangi bir lokasyondan mümkün olacak. Müşteriler, akıllı cihazlarından görüntülü konuşma yoluyla online alışveriş yapabilecek" dedi.

Orakçıoğlu, gelecek sezonlarda kademeli olarak toplam üretimin yüzde 20 ila 25’inin sürdürülebilir kumaşlardan oluşacağını kaydederek, 2025 yılına kadar koleksiyonun yüzde 80’inin bu şekilde olmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.