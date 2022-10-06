1.San Sebastian, İspanya

İspanya’nın dağlık Bask bölgesinde yer alan San Sebastian tatil beldesi, Biscay Körfezi kıyı şeridinde ve çevrisinde. Avrupa’nın ziyaret edilecek en iyi şehirleri listesinde zirvede olan San Sebantian. Büyüleyici atmosferi uzun sahilleri ve dünyaca ünlü şefleri ile tercih edenleri mest ediyor.

Avrupa’nın en iyi kumsallarına sahip olan San Sebastian, tarihi yapıları ve kiliseleriyle de görülmesi gereken bir yer.

San Sebastian hemen hemen senin dört mevsiminde de ziyaret edilebilir, ancak turistik açıdan daha çok Haziran ve Eylül ayları arasında yoğunluk yaşıyor.