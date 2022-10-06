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Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi Condé Nest tarafından belirlendi: İstanbul 6. sırada!

Avrupa’nın en iyi şehirleri belirlenirken elbette belirli kriterlerden geçiyor. Bu kriterler arasında birinci sınıf restoranlar ve oteller, güler yüzlü hizmet, yaşayanların sıcakkanlı olması, son olarak da tarihi yer alıyor.

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  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Condé Nest okuyucuları ödülleri anketinde, şehirler arasında İtalya ve İspanya gibi ülkelerin şehirleri üst sırada yer aldı. Listede Türkiye, Almanya, İsveç, Danimarka, Norveç ülkeleri de yer alıyor.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    1.San Sebastian, İspanya

    İspanya’nın dağlık Bask bölgesinde yer alan San Sebastian tatil beldesi, Biscay Körfezi kıyı şeridinde ve çevrisinde. Avrupa’nın ziyaret edilecek en iyi şehirleri listesinde zirvede olan San Sebantian. Büyüleyici atmosferi uzun sahilleri ve dünyaca ünlü şefleri ile tercih edenleri mest ediyor.

    Avrupa’nın en iyi kumsallarına sahip olan San Sebastian, tarihi yapıları ve kiliseleriyle de görülmesi gereken bir yer.

    San Sebastian hemen hemen senin dört mevsiminde de ziyaret edilebilir, ancak turistik açıdan daha çok Haziran ve Eylül ayları arasında yoğunluk yaşıyor.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    San Sebatian şehrinde Ağustos ayında geleneksel Bask Müziği ve danslarının olduğu Aste Nagusia Festivali düzenleniyor. Eylül ayında ise pek çok sinemaseverlerin buluştuğu meşhur San Sebastian Film Festivali yapılıyor. Yine her yıl Temmuz ayında Uluslararası Caz Festivali’ni birde San Sebastian’da ziyaret edebilirsiniz.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    2.Oslo, Norveç

    Oslo vatandaşları günümüzde Norveç Kraliyet Ailesi ve Norveç Hükümeti tarafından yönetilmektedir. Yıl boyunca önemli etkinlikler için kullanılan Oslo Katedrali görülmesi gereken yerlerden birisi. Avrupa’nın en iyi şehirleri arasında 2. Sırada yer alan Oslo’nun Akershus Kalesi’de görülmeye değer yerlerden.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Oslo şehrine özgü Barok mimarisi şehrin, sanatından, siyasi tarihine kadar müzelerde, nehirlerde, mahallelerde ve sayısız yürüyüş parkurlarında bile yer alıyor.

    Oksijeni bol şehri ziyaret etmek için Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ideal sıcaklık değeri olan 20 derece ulaşıyor. Oslo’da yoğun kış soğuğu yaşandığı için Temmuz ve Ekim ayları en yağış aldığı dönemdir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    3.Kopenhag, Danimarka

    Danimarka’nın başkenti Kopenhang, topluluk ruhu, heyecan verici yemek mekanları ve şehrin çeşitli bölgelerini birbirine bağlayan meşhur kanallarıyla, dünyanın en mutlu şehri unvanını uzun süredir koruyor. 18. Yüzyıldan kalma surlar Rokoko bölgesinden Osterbro’ya kadar uzanıyor.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Kopenhang’a gidildiğinde gerçekten de halkın çok mutlu olduğunu göre bilirsiniz çünkü halkın refah seviyesi oldukça yüksektir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Avrupa’nın en iyi şehirleri arasında 3. Sırada yer alan Kopenhang aynı zamanda dünyanın en temiz şehirlerindendir. Öyle temizdir ki istenirse kanalda bile yüzülebilir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    4.Stockholm, İsveç

    İsveç’in başkenti ve en büyük şehri olan Stockholm, her biri kendi karakterini oluşturmuş ve benzersiz tarihiyle görenleri büyülüyor. 14 adadan oluşan şehir 50 köprüyle birbirine bağlıdır. Sokakları Arnavut kaldırımlardan ve kehribar rengi eski binalardan oluşur.

    Stockholm’un çevresinde düzenli bir feribot sistemi bulunur ve ziyaretçiler her bir adaya taşır.

    “Holm” kelimesi İsveççe’de adalar demektir, şehrin adı buradan geliyor. Stockholm’de modern mimari eserlerini göremezsiniz. Şehri ziyaret etmek için en uygun dönem 20 – 25 derece hava sıcaklıklarının olduğu yaz mevsimidir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    5. Barselona, İspanya

    Avrupa’nın en iyi 5. Şehri olan Barselona deniz ve dağlar arasına sıkışmış bir sahil kentidir. Mimari yapıları ve lezzetli yemek kültürü ile yıllarca pek çok turisti ağırlamıştır.  Barselona’nın simgesi olan ve UNESCO listesinde yer alan Sargada Familia Bazilikası Antoni Gaudi’nin en büyük eseridir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Renkli sokakları, pazarları, samimi insanları, tarihi eserleri, görülmesi gereken yapıları ve uzun sahil şeritleri ile Barselona görülmeye değer yerlerden birisidir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    6.İstanbul, Türkiye

    2021 Condé Nest okuyucuları ödülleri’nde Avrupa’nın en iyi şehri olarak birinci sırada yer alan İstanbul bu sene 6. Sırada yer alıyor. Türkiye’nin en çok turist çeken şehirlerinden birisi olan İstanbul’un gezilmesi gereken yerleri saymakla bitmez. Tarihi sokakları, yapıları ve yemek kültürü ile İstanbul özellikle boğaz manzarasıyla görenleri büyülüyor.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    7.Floransa, İtalya

    Zengin kültürü, mimari yapısı ve Rönesans sanatı ile tanınan Floransa, galeriler ve müzeler ile adeta bir sanat şehridir. Avrupa’nın en iyi şehri olarak 7. Sırada yer alan Floransa şehrinde Leonardo da Vinci ve Michelangelo gibi dünyaca ünlü sanatçılar yetişmiştir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Akdeniz iklimine yakın olan şehir yazları sıcak geçirirken, kışları da çok soğuk değildir. İtalyan lezzetlerini deneyebileceğiniz Floransa’da İlkbahar ve Sonbahar ayları yoğunluk açısından daha rahat bir dönemdir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    8. Münih, Almanya

    Neo Gotik mimarisi, bira salonları, şehrin sokakları ve parklarıyla Münih eğlence düşkünlerinin seveceği şehirler arasında. Özellikle Octoberfest kutlamalarıyla tanınan Münih Bayern’in başkentidir.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Münih’e gittiğiniz zaman MarienPlatz, Neus Rathaus, Altes Rathaus, St. Peter Kilisesi gibi yapıları görmeniz gezinize renk katacaktır.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

     9. Palma, İspanya

    Batı Akdeniz’de yer alan Palma ormalarla ve dağlarla çevrili, plajları, kıvrımlı dar sokaklaro ve Gotik simge yapıları ile meşhurdur. Santa Marina Katedrali ile tanınan Palma tarih meraklıları için görülmesi gereken yerlerden birisi.

     
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Almudaina’dan şehrin batısında ye alan Bellver Kalesine’ne kader sayısız görülecek yeri olan Palma 9. En iyi şehir olarak listede yer alıyor.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

     Santa Marina Katedrali ile tanınan Palma tarih meraklıları için görülmesi gereken yerlerden birisi.
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    10.Roma, İtalya

    İtalya’nın Başkenti ve tartışmasız en klasik mimari yapıya sahip olan şehir, Roma forumu olan muhteşem Kolezyum ile tanınır. 
  • Avrupa’nın en iyi şehirleri listesi: istanbul... İşte görülmesi gereken Avrupa’nın en iyi şehirleri!

    Ünlü İspanyol merdivenleri, Trevi çeşmesi ve eski Roma tapınağı olan Pantheon görülmesi gereken yerlerdendir.

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