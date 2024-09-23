Antalya'nın Nijeryalı cüce keçileri
Antalya'da bir vatandaş hobi amacıyla yetiştirmeye başladığı Nijerya cüce keçisi çiftliği kurdu. Çiftlikteki 500 gram ağırlığındaki yavrular, avuç içine hatta pantolon cebine dahi sığıyor
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Duraliler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kılar isimli vatandaş, 2017 yılında hobi amacıyla 2 adet Nijerya cüce keçisiyle besiciliğe başladı.
Yılda iki kez gebe kalan ve her doğumda 2-3 adet yavru veren keçilerin sayısı git gide arttı.
Duraliler Mahallesi'ndeki ikametinin ön tarafını ağıla çeviren ve kendisine bir çiftlik oluşturan Kılar'ın şu anda 50'den fazla cüce keçisi mevcut.
Cüce keçilerin Batı Afrika kökenli ve minyatür hayvanlar olarak bilindiğini söyleyen Kılar, dişilerin ilk gebeliklerinde tek yavru, ilerleyen yıllarda ise 2 veya 3 yavru doğurabildiklerini belirtti.
Cüce keçilerin son derece sevimli hayvanlar olduğunun altını çizen Hüseyin Kılar, ilk doğduklarında avuç içine hatta pantolon cebine dahi sığan boyutlarıyla ilgi gördüğünü ifade etti.
Cüce keçilerin sosyal medyada da ilgi gördüğünü ve çok sayıda ünlünün yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de çiftliğe geldiğini belirten Kılar, "İlk doğduklarında ortalama 600-700 gram ağırlığında olurlar. 400 gram olanlar da var. Şu anda elimde olanlar muhtemelen 600 gram ağırlığındadır.
Bilimsel olarak 15 ile 18 yıl arasında yaşam ömürlerinin olduğunu gördüm. Yetişkinlerin maksimum ağırlıkları erkeklerde 25-30 kilogram, dişiler ise 20-25 kilogram arasında değişiyor. İlk bu işe başladığım keçim hala benimle ve doğum yapıyor. Yaklaşık 2.5-3 yaşında almıştım, şu an iki tane yavrusu var" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Kılar'ın yeni doğan yavru Nijerya Cüce Keçileri ile kimi zaman araçla gezerken, kimi zamanda hassas terazi içerisinde çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.