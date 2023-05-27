16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay Dönmez katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Oktay Dönmez, "Olayın başından beri ilaç kullanıyorum. Avukatımla görüşemedim. Savunma yapmak için süre talep ediyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti celse arasında verilen mütalaa ile duruşma günü arasındaki sürenin savunma yapmak için yeterli süre olduğunu söyleyerek sanığın ek süre talebini reddetti.

"BENİM ÇOCUĞUMU YOK ETTİ"

Duruşmada söz verilen avukat Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Akyel, "Benim çocuğumu öldürmek için öldürdü. Çocuğumla hiç bir gönül bağı yoktu. Benim çocuğumu yok etti. Ömür boyu ceza almasını istiyorum" dedi.

"ÖLDÜRECEK ADAM EVDE ÖLDÜRÜRDÜ"

TSK'da uzman çavuş olarak görev yapan sanık Oktay Dönmez duruşmada söz alarak "Ben hayatımın 4.5 senesini terörle mücadele ekibinde geçirdim. Bu zamana kadar da hakkımda hiçbir şikayet yoktur. Ben Dilara'ya görevimi söyledim ve o da beni kabul etti. Görevdeyken de başlayan bazı sorunlarım vardı. Kendisine de söyledim. Yemin ederim ki 1 ay sonra beni bir şahıs aradı. Eski eşi beni aradı ve beni uyardı. '3 ay sonra beni boşadı bu kadına dikkat et' dedi. Dilara Mert'e arabasını sattırmış, adamın altınlarını sattırmış. Kuzey ıraktan gelmişim, maddi durumum cidden iyiydi. Karşılamalar çok iyiydi. Ailemle de tanıştırdım. Kısa süre içinde belli bir birikimim vardı. Yüzükler takıldı. Bana 'kredi çekmem lazım' dedi. 'Ben bunlarla ev eşyası alırım' dedi. Bir süre sonra hareketleri değişmeye başladı. Kendisine de söyledim şikayet edeceğim dolandırdın beni diye. Sonra barışınca şikayetimi geri çektim. Olay günü restorana gittik, öldürecek adam evde öldürürdü, biz el ele yemek yemeğe gittik. Birden kendimi mafya filmlerinde hissettim, kendimi korumak amaçlı hareket ettim. Ben ne darbettim, ne telefonunu kısıtladım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oktay Dönmez hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Heyet ayrıca sanık Oktay Dönmez hakkında "Nitelikli yağma" suçunda 9 yıl, “Cebir ve tehditle kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" suçlarından 6 yıl, “Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, Atakan Günay'a yönelik “Silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Oktay Dönmez hakkında toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıl hapis cezası verildi.