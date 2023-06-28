Avukatı döven lüks araç sürücüsü polis çıktı

İddiaya göre, Uzun’un aracı lüks araç tarafından sıkıştırılıp durduruldu. Ve yaşanan tartışmanın ardından, lüks araçtan inen kişi Uzun’u darp etti. Ayağında ağrı hisseden Uzun, İstanbul’a döner dönmez soluğu hastanede aldı. Bacağında kırık oluştuğu ortaya çıkan Uzun ameliyata alındı. Bu arada avukat Uzun, kendisini otobanda ailesinin önünde darp eden kişi hakkında şikayetçi oldu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Barosu avukatlarından Fatih Uzun, eşi ve iki çocuğuyla birlikte İzmir’den İstanbul’a otomobiliyle dönerken, lüks Maserati araç kullanan bir sürücüyle tartışma yaşadı.

Polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül

“AYAĞIMI İKİ YERDEN KIRDI”

Uzun şikayetinde başından geçenlerini şöyle anlattı “Ben eşim ve iki çocuğumla kendi aracımla İstanbul’a dönüyordum. Plakasını aldığım lüks aracı kullanan şoför yolda bana tacizde bulundu. Sataştı küfürler etti. Bilinçli bir şekilde frene basıp tacizde bulunuyordu. Camını açıp ağır bir şekilde hakarette bulundu ve aracımı sağa çekmemi istedi. Kendisi hiçbir şekilde konuşmadan üzerime gelerek yumruk attı ve ayağımı iki ayrı yerden kırdı” dedi. Yaşadığı bu dehşeti çocuklarının da gördüğünü söyledi.

POLİS ÇIKTI

Uzun’un şikayetiyle olayın Soma ilçe sınırlarında meydana gelmesi üzerine soruşturma Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Yapılan soruşturma kapmasında, Uzun’u darp eden lüks araç sürücüsünün, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli narkotik polisi Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu ortaya çıktı.