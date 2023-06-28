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Haberler Gündem 3. Sayfa Avukatı döven lüks araç sürücüsü polis çıktı - En son haberler
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Avukatı döven lüks araç sürücüsü polis çıktı

Avukat Fatih Uzun, iddialara göre, İzmir-İstanbul otobanı üzerinde tartıştığı sürücü tarafından darp edildi. Avukat Uzun’u darp eden lüks Maserati sürücüsü ise polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül çıktı. Bacağında iki kırık olan Uzun şikayetçi oldu. Hazırlanan iddianamede polis memuru hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaşanan olay üzerine, polis hakkında idari soruşturmada başlatıldı

Avukatı döven lüks araç sürücüsü polis çıktı - En son haberler
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İzmir-İstanbul otobanı üzerinde 22 Nisan günü iki araç sürücüsü arasında yaşanan olay adli makamlara uzandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Barosu avukatlarından Fatih Uzun, eşi ve iki çocuğuyla birlikte İzmir’den İstanbul’a otomobiliyle dönerken, lüks Maserati araç kullanan bir sürücüyle tartışma yaşadı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre, Uzun’un aracı lüks araç tarafından sıkıştırılıp durduruldu. Ve yaşanan tartışmanın ardından, lüks araçtan inen kişi Uzun’u darp etti. Ayağında ağrı hisseden Uzun, İstanbul’a döner dönmez soluğu hastanede aldı. Bacağında kırık oluştuğu ortaya çıkan Uzun ameliyata alındı. Bu arada avukat Uzun, kendisini otobanda ailesinin önünde darp eden kişi hakkında şikayetçi oldu.

Polis memuru H&uuml;seyin Tayfun &Uuml;&ccedil;g&uuml;l
Polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül

“AYAĞIMI İKİ YERDEN KIRDI”

Uzun şikayetinde başından geçenlerini şöyle anlattı “Ben eşim ve iki çocuğumla kendi aracımla İstanbul’a dönüyordum. Plakasını aldığım lüks aracı kullanan şoför yolda bana tacizde bulundu. Sataştı küfürler etti. Bilinçli bir şekilde frene basıp tacizde bulunuyordu. Camını açıp ağır bir şekilde hakarette bulundu ve aracımı sağa çekmemi istedi. Kendisi hiçbir şekilde konuşmadan üzerime gelerek yumruk attı ve ayağımı iki ayrı yerden kırdı” dedi. Yaşadığı bu dehşeti çocuklarının da gördüğünü söyledi.

POLİS ÇIKTI

Uzun’un şikayetiyle olayın Soma ilçe sınırlarında meydana gelmesi üzerine soruşturma Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Yapılan soruşturma kapmasında, Uzun’u darp eden lüks araç sürücüsünün, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli narkotik polisi Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Barosu avukatlarından Fatih Uzun
İstanbul Barosu avukatlarından Fatih Uzun

POLİS MEMURUNUN İFADESİ ALINDI

Bunun üzerine polis memuru Üçgül’ün ifadesi alındı. Üçgül ise suçlamaları kabul etmedi. Polis memuru da darp edildiği ve Fatih Uzun’un alkollü olduğu iddiasıyla kendisinden şikâyetçi oldu. Üçgül verdiği ifadesinde, kendisinin yanında eşi ve çocukları olduğunu, kendisinden şikayetçi olan Uzun’un yolda küfür ettiğini iddia etti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi. İlk duruşmanın da 3 Temmuz’da görüleceği öğrenildi.

MEMURLUKTAN ATILSIN DİYE BAŞVURDU

Avukat Fatih Uzun, polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na da dilekçe verdi. 2017 yılından itibaren narkotik ve kaçakçılık şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılmasının istendiği dilekçede, Üçgül hakkında birçok adli olaya karıştığı için sanık olarak soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. Fatih Uzun, Üçgül'ün mal varlığının MASAK tarafından araştırılmasını ve memurluktan çıkartılmasını da talep etti.

İDARI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayların ardından polis memuru Üçgül hakkında idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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