Avustralya'nın Queensland eyaletinde Neal Cameron isimli bir sörfçü, karaya vuran zehirli denizanasının videosunu çekti.

Sörfçü kutu denizanasını, yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda olduğunu söylediği sörf tahtasının üzerine yerleştirerek görüntüledi.

Cameron, Facebook'tan paylaştığı postta "Kasırga dev bir Portekizli askeri kıyıya çıkarıyor. Kaçıp saklanın" diye yazdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde pek çok kişi denizanasının gerçek olup olmadığını tartıştı. Bazı takipçiler ise "Bu gerçek mi? Eğer öyleyse, okyanusa tekrar girmek istemiyorum" dedi.

BOYU 10 METREYE KADAR ULAŞABİLİYOR

Mavi kutu denizanası genellikle yaz aylarında Avustralya sahillerinde görülüyor. Boyları 15 santimden 10 metreye kadar çıkabiliyor. Savunma kalkanı olarak zahirlerini kullanan denizanaları açık okyanusta olsalar da yaz aylarında sahile vuruyor. Yaz boyunca Queensland'de 38.000'den fazla kişinin kutu denizanaları tarafından sokulduğunu tespit edildi.