Kamboçya'da muhalefet partisinin mitingi sırasında insansız hava aracıyla çekim yaptığı için tutuklanan Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson casusluktan suçlu bulundu.

Başkent Phnom Penh'deki mahkeme, ulusal savunma açısından sakıncalı bilgiler toplamakla suçlanan Ricketson'ı 6 yıl hapse mahkum etti.

Savcılar, Ricketson'un muhalefet partisi veya doğrudan yabancı bir güç ile çalıştığından şüphelenildiğini, bunun da ulusal güvenlik açısından casuslukla eşit bir suç olduğunu belirtti.

Ricketson, yerel seçim kampanyasının son gününü görüntülemesinin ardından 3 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Avustralyalı yapımcı, resmi izni olmadan insansız hava aracı uçurmak, göç yasalarına karşı gelmek ve ulusal güvenlik tüzüğünü ihlal etmekle suçlanmıştı.

Ricketson, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) faaliyetlerine ilişkin filmleriyle tanınıyor.

Kamboçya'da halk, 4 Haziran'da, yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitmişti.

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