Avusturya'daki Taylor Swift konseri iptal olmuştu: 21 yaşındaki şüpheliye terör suçlaması

Avusturya savcıları, Ağustos 2024'te başkent Viyana'da Taylor Swift'in konserlerinden birine saldırı planladığı iddia edilen 21 yaşındaki bir kişiye terör suçlamasında bulundu.

Viyana savcılığı sözcüsü, sanığın gözaltında olduğunu doğruladı. Avusturya medyası şüphelinin adının Beran A. olduğunu belirledi ve Ağustos 2024'te tutuklandığını söyledi.

Savcılar, şüphelinin DEAŞ üyesi olduğunu ve bu motivasyonla saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.

Şüpheli hakkında az miktarda organik patlayıcı üretmek ve yasadışı olarak silah satın almaya teşebbüs etmekle suçlayarak ceza davası açıldı.

Viyana’da yapılması planlanan üç Taylor Swift konseri de olası güvenlik tehdidinin ardından iptal edilmişti.

Konserlere 195 bin kişinin katılması bekleniyordu.