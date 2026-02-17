Canlı
        Haberler Dünya Avusturya'daki Taylor Swift konseri iptal olmuştu: 21 yaşındaki şüpheliye terör suçlaması | Dış Haberler

        Avusturya'daki Taylor Swift konseri iptal olmuştu: 21 yaşındaki şüpheliye terör suçlaması

        Avusturya'da Ağustos 2024'te dünyaca ünlü star Taylor Swift'in konseri öncesinde saldırı planı yaptığı şüphesiyle tutuklanan şüpheli hakkında terör suçlamasıyla dava açıldı. Swift'in katılım rekoru kırması beklenen üç konseri de ihbar nedeniyle iptal olmuştu.

        Giriş: 17.02.2026 - 09:34 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:34
        Taylor Swift konseri şüphelisine terör davası
        Avusturya savcıları, Ağustos 2024'te başkent Viyana'da Taylor Swift'in konserlerinden birine saldırı planladığı iddia edilen 21 yaşındaki bir kişiye terör suçlamasında bulundu.

        Viyana savcılığı sözcüsü, sanığın gözaltında olduğunu doğruladı. Avusturya medyası şüphelinin adının Beran A. olduğunu belirledi ve Ağustos 2024'te tutuklandığını söyledi.

        Savcılar, şüphelinin DEAŞ üyesi olduğunu ve bu motivasyonla saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.

        Şüpheli hakkında az miktarda organik patlayıcı üretmek ve yasadışı olarak silah satın almaya teşebbüs etmekle suçlayarak ceza davası açıldı.

        Viyana’da yapılması planlanan üç Taylor Swift konseri de olası güvenlik tehdidinin ardından iptal edilmişti.

        Konserlere 195 bin kişinin katılması bekleniyordu.

