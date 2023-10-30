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AVUSTURYA'NIN İLGİNÇ YAPISI

Avusturya, Viyana'da bulunan Hunderwasser House ünlü Avusturyalı sanatçı ve mimar Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlandı. Özgün ve renkli bir konut binası olan bu ev benzersiz mimarisiyle bliniyor.