Avusturya'nın benzersiz mimarisi: Hundertwasser House
Avusturya'nın Viyana şehrinde bulunan Hunderwasser House ünlü Avusturyalı sanatçı ve mimar Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlandı
AVUSTURYA'NIN İLGİNÇ YAPISI
Avusturya, Viyana'da bulunan Hunderwasser House ünlü Avusturyalı sanatçı ve mimar Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlandı. Özgün ve renkli bir konut binası olan bu ev benzersiz mimarisiyle bliniyor.
Dikkat çeken dış cephesiyle tanınan Hunderwasser House dünya genelinde turistik cazibe haline gelmiş noktalardan birisi.
TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI
Hunderwasser House sanat ve mimariyi bir araya getiren farklı bir yaşam deneyimi sunar. Binanın tasarımı, doğayı ve insan yaratısını birleştirir.
Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık artırılırken aynı zamanda sanatseverlere görsel bir şölen sunulur.
Hundertwasser House, hem sanatseverlerin hem de aktivistlerin sevdiği önemli bir mekandır.