Avusturya-Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 son 16 turu milli maç hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Grupta başarılı bir performans sergileyen ay yıldızlılar, EURO 2024 macerasına son 16 turunda oynayacağı Avusturya maçı ile devam edecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede avantajlı skoru elde eden takım çeyrek finale adını yazdıracak. Zorlu mücadeleye sayılı günler kala, Avusturya-Türkiye maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Avusturya-Türkiye maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
EURO 2024 son 16 turu mücadelesi Avusturya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grup aşamasında oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, grubunu ikinci tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olmayı başardı. Peki, "Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 son 16 turu milli maç hangi kanalda?" İşte Avusturya-Türkiye maçı tarihi ve saati...
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz Salı saat 22:00'da oynanacak.
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Çeyrek finalisti belirleyecek kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
RAKİP AVUSTURYA
Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı. Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi. Öte yandan Rangnick'in öğrencileri, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi.
EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI
29 Haziran Cumartesi
19.00 İsviçre - İtalya
29 Haziran Cumartesi
22.00 Almanya - Danimarka
30 Haziran Pazar
19.00 İngiltere - Slovakya
30 Haziran Pazar
22.00 İspanya - Gürcistan
1 Temmuz Pazartesi
19:00 Fransa - Belçika
1 Temmuz Pazartesi
22:00 Portekiz - Slovenya
2 Temmuz Salı
19:00 Romanya - Hollanda
2 Temmuz Salı
22:00 Avusturya - Türkiye