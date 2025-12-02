Axios: ABD'de Trump yönetimi, İsrail'in Suriye'ye saldırıları nedeniyle endişeli

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan, ismi açıklanmayan iki ABD'li kıdemli yetkili, bu kaygıların ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından gündeme geldiğini belirtti.

Yetkililer, Beyaz Saray'ın Suriye'ye saldırıyla ilgili önceden bilgilendirilmediğini ve İsrail'in geçmişte yaptığı gibi askeri kanallar üzerinden Suriye'ye uyarı da iletmediğini söyledi.

Netanyahu ile saldırıları durdurması için konuştuklarını dile getiren yetkililer, "Çünkü böyle devam ederse kendi kendini yok edecek, büyük bir diplomatik fırsatı kaçıracak ve yeni Suriye hükümetini düşmana çevirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, Suriye kamuoyunun saldırılardaki kayıpları için misilleme talep ettiğine dikkati çekerek, Netanyahu'nun eylemlerinin, Washington'ın Suriye'nin ileride Abraham Anlaşmaları'na katılmasına giden yolda ilk adım olmasını umduğu anlaşma üzerindeki çalışmaları kısmen baltaladığına işaret etti.

ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin, İsrail'in saldırıların Suriye'yi istikrarsızlaştırabileceği konusunda endişe ettiğinin altını çizdi.

Trump, dün, Suriye'nin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için" attığı adımları desteklediklerini vurgulayarak, İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısında bulunmuştu.