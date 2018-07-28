Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile 20.13'te başladı. Tüm dünyanın dikkatle beklediği 21. yüzyılın en uzun tutulması gökbilimciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ay tutulması nasıl olur? İşte cevabı...

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, dünyanın etrafında turlarken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalabilmektedir. Ayın gölgede kaldığı zamanlarda ay güneşten gelmekte olan ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer. Bu durumda ay karanlıkta kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşmiş olur. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.

Ayın çeşitli evreleri bulunur ve bu her evrenin bir ismi vardır. Ay tutulması olayı yaşandığı zaman ay dolunay görünümünde bulunur. Ay tutulmasında tutulma olayı yaklaşık olarak 1 saat civarı sürer. Günümüze kadar gerçekleşmiş olan ay tutulması olayında en küçük zaman sınırı ise 40 dakika olarak belirlenmiştir.

Ayın gölgede kalmış olduğu ay tutulması olayında dünya, güneş ve ay çizgisinin farklı kombinasyonlar yaşanabilmektedir. Bu farklı kombinasyonlar çerçevesinde ay tutulması bazı durumlarda kısmi ay tutulması biçiminde de gerçekleşebilir. Kısmi ay tutulması olayında dünyanın gölgesi tam olarak ayın üzerine düşmez. Gölge ayın üzerine kısmen düşer.

Ay tutulması olayının değişik türleri bulunur ve bu türler 3 kısma ayrılır:

*Tam Tutulma

*Kısmi Ay Tutulması(Parçalı Tutulma)

*Gölgeli Tutulma

Bu türlerden tam tutulma da dünyanın gölgesi tamamen ayın üzerine düşmektedir. Parçalı tutulmada kısmen ayın üzerine düşer. Gölgeli tutulma olayında ise durum biraz farklıdır. Ay tutulmasının türlerinden birisini teşkil eden gölgeli tutulmada dünyanın gölgesi ayın yarısına düşer ve ayın yarısı hala güneş ışığı almaya devam eder. Bu durumda ayın yarısı güneş ışığı almaya devam eder fakat ayın görüntüsü oldukça sönük bir şekildedir. Gölgeli tutulmanın bir diğer özelliği ise bu tutulma türü çok nadir görülen bir ay tutulması özelliğini taşır.

Ay tutulması olayı genellikle yılda iki kez yaşanırken bazı durumlarda yılda hiç yaşanmayabilir ya da 3 kez yaşanabilir. Bu durumlar ay tutulmasıyla ilgili istisna durumları teşkil eder. Normal olarak ay tutulması olayı yılda iki kez gerçekleşen bir olaydır.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR - NASIL OLUR?

Ay Dünya'nın gölgesine girerken ilk etapta karanlık görünüyor. Tam olarak gölgeye girdiğinde ise kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünüyor. Ayın bu renge bürünmesinin sebebiyse gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı. Atmosfere giren güneş ışınları renklerine ayılarak farklı oranda yansımaya maruz kalıyor. En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor. Amerikan Uzay Ajansı (NASA) bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu-kırmızı arası bir renk görüyor.

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