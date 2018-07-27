Ay tutulmasını izleme rehberi

Dünyanın büyük bir kısmı 27 Temmuz akşamı ender rastlanan astronomik bir olaya tanıklık edecek. Yüzyılın en uzun tam Ay tutulması yaklaşık 1 saat 43 dakika boyunca gökyüzünde izlenebilecek. Dünya, Güneş'in önüne geçerek Dolunay'ın üstünde kızıl renkli bir gölge yaratacak.
Ay tutulması Kuzey Amerika ülkeleri haricindeki bölgelerden görülecek.
Ay tutulmaları Dolunay olduğu geceler Güneş, Dünya ve Ay'ın düz bir çizgide sıralanmasıyla oluşuyor. Bu ender gökyüzü olayını Türkiye'den izlemek isteyenler İstanbul Üniversitesi'nin "Gözlem Geceleri"ne katılabilir.
İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada "27 Temmuz 2018 akşamı gerçekleşecek Tam Ay Tutulması bu yüzyılın en uzun sürecek Ay tutulmasıdır. Ay'ın tamamen Dünya gölgesinde kalacağı süre 1 saat 43 dakika olacaktır ve bu süre boyunca uydumuzu mükemmel bakır kızılı renginde göreceğiz.
27 Temmuz 2018'de ayrıca Dünya ile Mars da birbirlerine en yakın konumda olacaklar ve bu da Mars'ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş Sistemi'nin en büyük iki gezegeni, Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde olacak ve astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacaklar. Ay ve Mars doğu ufkuna yakın olsalar da gözlenebilecekler. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliği ve Amatör Astronomlar Kulübü'nün desteğiyle düzenlediğimiz bu halk etkinliğinde tüm gökyüzü ve astronomi meraklılarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız" denildi.
Ay tutulmasını izlemek için büyük çaba gerekmiyor. Ay'ı ve gökyüzünü net biçimde görebileceğiniz bir konum ve bir sandalye yeterli olabilir.
Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.
Ay tutulması için özel aletlere ihtiyacınız olmasa da astronomlar ve fotoğrafçılar bu gök olayını çok daha iyi tecrübe edebilmek için bazı önerilerde bulunuyor:
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