Ayak mantarına ne iyi gelir?

Ayak mantarı çok kolay bulaşabilen, kaşıntı, koku, kızarıklık gibi belirtilen gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık sentetik çorap giyildiğinden, ayakkabının dar ve yapay deri olmasından, ayak terlemesinden, havuz, spor salonu gibi ortak alanların kullanılmasına kadar birçok neden mantar yapmaktadır.

Mantarlar bazen parmak arasında olabildiği gibi, bazen de ayağın altında yanında da oluşabilmektedir. Tedavi edilmezse tırnaklara kadar bulaşır ve tırnaklarda deformasyon olur.

Ayak mantarı oluşmadan önce temizliğine, çorap seçimine, ayakkabını deri ve ayağı sıkmayan tarzda olmasına, ayağın ıslak kalmamasına dikkat edildiğinde mantarın engellenmesi mümkündür. Ancak bazen tüm bunlara dikkat etmek de yeterli değildir. Çünkü mantar çok kolay bulaşan bir hastalıktır. Ortak kullanım alanlarından bile rahatça mantar olabilirsiniz.

Yine de birkaç ufak detaya dikkat etmek mantar oluşmasını engelleyebilir.

Pamuk veya yün çorap giymek

Ayakkabının dar, tırnaklara baskı yapmayan kalıbını tercih etmek

Ayakkabının deri olması ve her gün aynı ayakkabının giyilmemesi

Sıcak havalarda çok kapalı, hava almayan ayakkabıların giyilmemesi

Ayakkabılara mantar önleyen pudra ve sprey kullanılması

Başkasına ait, çorap, ayakkabı, terlik gibi eşyaların kullanılmaması

Ayak Mantarına İyi Gelen Bitkiler

Bazı bitkilerde ayak mantarı tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Bunlardan bazıları;

Sarımsak ( 6-7 diş) tuzla birlikte ezilerek cam ağzı kapaklı bir şişeye alınır, üzerine az miktarda alkol eklenir ve dinlenmeye bırakılır. 4 saat dinlenen sarımsak süzülüp bir pamuk yardımıyla mantarlı bölgeye sürülür. 15 gün sürekli bu işlemi yapmak gerekir. Sarımsağı ayağa uygulamadan önce ve uyguladıktan sonra ayak sabunlu su ile temizlenmelidir.

Aynı sefa kaynatılır ve ılık olarak geniş bir kaba dökülür. Ayak 15 dakika bu suda ovalandıktan sonra kurulanır. Bu işlemi de 15 gün kadar yapmak gerekmektedir.

Elma sirkesinden ½ ölçüsünde 1 lt sıcak suyla karıştırılır. Geniş bir kaba alınarak ayaklar suda 20 dakika kadar bekletilir. Bu karışımı hafta da 2 defa uygulamanız gerekmektedir.

Aloe vera yağı da günde 2 defa ayaklara bir pamuk yardımıyla sürüldüğünde, mantarı tedavi etmekte faydalıdır.

Panora bitkisi kaynatılarak, ayaklar bu suyla günde 2 defa yıkanabilir. Ayrıca bu bitkiyi çay olarak da tüketmek mantara iyi gelen bir başka yöntemdir.

Ancak bu işlemlerden önce bir doktor yardımıyla ilaç tedavisine başlamak gerekmektedir. Aksi halde mantar kısa sürede ayağa ve tırnağa sıçrayabilir.