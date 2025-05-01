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        Haberler Yaşam Ayakkabı boyacısı, adeta kuaförlük hizmeti verdiği fenomen kediyi arıyor

        Ayakkabı boyacısı, adeta kuaförlük hizmeti verdiği fenomen kediyi arıyor

        İstanbul'da, ayakkabı boyacısının taburesinde, tüyleri taranıp bıyıkları düzeltilirken çekilen görüntüleri viral olan Kardelen isimli kedi kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:33
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        Kadıköy'de ayakkabı boyacılığı yapan iki çocuk babası 65 yaşındaki Cengiz Gülsever, yıllardır bulunduğu bölgede kedi ve kuşlarla ilgileniyor. Gülsever, yaklaşık 1 yıldır her gün boyacı tezgahının önündeki müşteri taburesine oturarak kendisini sevdiren Kardelen isimli kediyle ayrı bir bağ kurdu.

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        Cebinde onun için taşıdığı diş fırçalarıyla "en yakın dostum" dediği sokak kedisine adeta kuaförlük hizmeti veren Gülsever'in taburedeki kedinin tüylerini fırçayla tarayıp bıyıklarını düzeltirken çekilen videosu sosyal medyada büyük beğeni toplayarak viral oldu.

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        Düzenli olarak boyacının taburesine oturarak tüylerini taratan kedinin, 23 Nisan'dan bu yana hiç tezgaha uğramaması Gülsever'i tedirgin etti. Gülsever, gözyaşları içinde kedisini görenlerin ona getirmesini isteyerek yardım çağrısında bulundu.

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        Gülsever, 10 yıldır bulunduğu alanda ayakkabı boyacılığı yaptığını belirterek, "İçimizde, doğuştan gelen sevgi var. Birisini seversin, kedileri, kuşları, köpekleri seversin, benim içimde de öyle bir sevgi var, sevgisiz dünya olur mu? Buraya kediler sürekli geliyor, onlara yardımcı oluyoruz" dedi.

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        "FIRÇALARINI CEBİMDE TAŞIYORUM, ELİMDE BUNLAR KALDI"

        Siyah beyaz tüylü 2 yaşındaki kedinin her gün kendisini ziyaret ettiğini ve onunla zaman geçirdiğini aktaran Gülsever, "Kardelen, misafir gibi gelir. Evine misafir gelir de seversin ya onun gibi ben de onu sevdim. Her gün geliyordu, gelmediği gün olmazdı, sevgi bağı vardı. Bıyıklarını tarardım, severdim. Fırçalarını cebimde taşıyorum, elimde bunlar kaldı. Strese girdim, esnafa soruyorum, yoldan geçenlere soruyorum, 'Gördünüz mü?' diye. Ne güzel bıyıklarını tarardım. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Belki de o videodan sonra birileri kaçırdı, saklıyorlar" diye konuştu.

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        Günlerdir her yerde kaybolan kedisini aradığını ifade eden Gülsever, esnaf ve vatandaşların da yardımcı olduğunu ve hep birlikte uzun süre aradıklarını dile getirdi.

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        "HER GÜN GELEN KEDİ ARTIK GELMEZ OLDU"

        Kardelen'in, videoları sosyal medyada yayıldıktan bir süre sonra kaybolduğunu belirten Gülsever, gözyaşları içinde şunları anlattı:

        "Çok dolaştım, çok aradım ama bulamadım. Video yayıldıktan sonra bir anda kayboldu. Bir yıldır her gün gelen kedi artık gelmez oldu. Ben şimdi ne yapacağım, fırçalarım elimde kaldı, taburem boş kaldı. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Onu çok özledim. Görenler ne olur bana yardımcı olsun, getirin benim Kardelen'imi. Sabahları koşar gelirdi yanıma. Bir şeyin kaybolur arar bulursun ya bulunca sevinirsin, ben sevinemiyorum, bulamıyorum. Müşteri varken bile onu rahatsız etmezdi, o gidince tabureye otururdu. Müşteriler de onu rahatsız etmezdi. Onun yerine başka kediyi koyamıyorum, onun boşluğunu dolduramıyorum. Strese girdim. Evde, buraya gelir mi diye hayal ediyorum. Arıyorum, soruyorum, uyuyamıyorum, gözlerim onu arıyor. Görenler lütfen bana getirsin."

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        "ELLERİYLE YEMEK YEDİRİYORDU"

        Kedinin sosyal medyada yayınlanan görüntüsünü çeken çevre sakinlerinden Sibel Nalcı, Gülsever ile kedi arasında sağlam bir bağ olduğunu söyledi. Nalcı, bu samimi ilişkiyi görünce video kaydı aldığını belirterek, şöyle devam etti:

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        "Her gün kendisine bakım yaptırıyor. Ben de o anı çektim. Bıyıklarını, tüylerini tarıyordu, elleriyle yemek yediriyordu, bağları fazla kuvvetli olduğu için hoşuma gitti. Akşama kadar burada birlikteler. Kardelen'e kuaförlük hizmeti veriyor. 'Ayakkabı fırçasıyla mı yapıyor?' diye herkes çok sormuş. Hayır, kedi için özel fırçası var. Bazen tüylerinde topaklar olunca onları da kesiyor. Videoyu sosyal medyada paylaştım, bu kadar popüler olacağını bilmiyordum. Yurt dışından çok aradılar, ilgilerini çekti çok fazla. Vicdanlı insanların çoğalması çok hoşuma gitti. İnsanlar artık merhamete yönelsin, sevgi dünyayı kurtaracak."

        #Kardelen
        #KEDİ
        #ayakkabı boyacısı
        #istanbul
        #sosyal medyada viral olan kedi
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