Ayakkabı ihracatında rekor kırıldı

AA

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22,2 artarak 328 milyon dolara ulaştı ve tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdı.

Sektörel ihracat verilerine göre, Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 27 artarak 502,8 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ayakkabı ve aksamları ihracatı ise yüzde 22,2 artarak 328 milyon dolarla tüm zamanların ilk çeyrek rekoruna imza attı.

Ayakkabının deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı yüzde 65,2 olarak gerçekleşti.

Ayakkabı ihracatı Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı mart ayında ise beklentilerin aksine ilk 2 aydaki artışını sürdürdü. Geçen ay 2021'in aynı dönemine göre ayakkabı ihracatı yüzde 18,3 artarak 129,1 milyon dolara yükseldi.

RUSYA'DA BEKLENEN DÜŞÜŞ YAŞANMADI

Ocak-mart döneminde en yüksek ihracat 25,8 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Bu ülkenin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 7,9 oldu.

Savaş nedeniyle Rusya'ya yapılan ihracatta martta büyük bir düşüş bekleniyordu. Geçen ay bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 0,3'lük kısmi bir düşüş yaşandı.

İlk çeyrekte Rusya'yı 25,7 milyon dolarla Almanya, 17,9 milyon dolarla İspanya, 16,8 milyon dolarla İtalya, 16,4 milyon dolarla Libya takip etti. İlk 10 pazar arasında yer alan diğer ülkeler Irak, Romanya, Polonya, İsrail ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ilk 10 pazar arasında en dikkati çekici artış yüzde 122,9 ile Libya'da yaşandı.

Bunun dışında tüm Avrupa pazarlarında önemli yükselişler görüldü. Bunlar arasında yüzde 115,4 ile Polonya, yüzde 68,1 ile İtalya, yüzde 45,9 ile İspanya, yüzde 47,5 ile Birleşik Krallık dikkati çekti.

SAVAŞ SONRASI BAZI ÜLKELER ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın Türk ayakkabı sektörünü bir adım öne çıkardığını belirterek, "Rusya'ya ticari ambargo uygulayan bazı ülkeler rotasını hızla ülkemize çevirdi." dedi.

Savaşın etkileri tüm sektörleri etkilemeye devam ederken Türkiye'nin Rusya ile ticaretinde ödemelerin nasıl sağlanacağı konusunun gündeme geldiğini anımsatan İçten, TCMB'nin geçici madde düzenlemesiyle "Ukrayna ve Rusya'ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi TL olarak da kabulü mümkündür" talimatını verdiğini, bu gelişmenin sektörü rahatlatacağını anlattı.

İçten, Avrupa ülkelerinde yaşanan artışlara değinerek, bu kıtanın potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizdi.

Nisan başında 66. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan İçten, bu organizasyonda çok önemli alım heyetlerini misafir ettiklerini söyledi.

İçten, "17 yıldır Moskova'da düzenlenen Euroshoes Fuarı, AYMOD Fuarı ile iş birliği yapmak üzere bize başvurdu. Ayrıca 62 ülkeden alıcıların katıldığı AYMOD'da gözlemci olarak yer alan İtalya ve Portekiz ayakkabı üreticileri bir sonraki fuara katılmak için talepte bulundu. Bu yıl sonu için belirlediğimiz 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefimizi koruyoruz." diye konuştu.