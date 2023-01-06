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Ayakkabı tarihi hakkında ilginç bilgiler

Neredeyse her gün giydiğimiz ayakkabılar hakkında pek çok ilginç bilgi bulunuyor... Zira ayakları korumak amacıyla ortaya çıkan ayakkabılar geçmişte bundan çok daha fazlasıydı. İşte ayakkabı tarihi hakkında sıra dışı bilgiler

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  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    Ayakkabılar ilk başta ayakları dış ortamın etkilerinden korumak için ortaya çıktı. Ancak daha sonra insanlar ayakkabılarını kendilerini ifade etmek, kıyafetlerini tamamlamak, statülerini göstermek ve çok daha fazlası için kullanmaya başladı. Peki ayakkabı tarihi hakkında ilginç bilgilere göz atmaya ne dersiniz?

     
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Neredeyse 19. yüzyılın sonuna kadar standart ayakkabı numaraları yoktu. Bu nedenle tabanın uzunluğu arpa boyu cinsinden ölçülüyordu. 

     
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Topuklu ayakkabı modası toplumun alt kesimlerine ulaştığında, aristokratlar buna topuklarını daha da yüksek ve kullanışsız hale getirerek karşılık verdi. 
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Yüksek topuklu ayakkabılarla yürümek ya da herhangi bir iş yapmak çok zahmetli olduğundan, topuklu ayakkabılar giyen kişinin varlıklı olduğu anlamını taşıyordu.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Rönesans döneminde, giyen kişi ne kadar zengin ve güçlüyse, kare burunlu ayakkabılar o kadar geniş oluyor, çocuklar ise çoğunlukla yuvarlak burunlu ayakkabılar giyiyordu.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - 14. yüzyılda insanlar uzun ve sivri burunlu ayakkabılar, yani 'poulaines' giymeye başladılar. Ancak bu ayakkabıların giyilmesi genellikle ayak yapısına zarar veriyor ve hatta bazen kırıklara yol açıyordu.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Poulaines genellikle fiziksel işlere katılamayacaklarını vurgulayan varlıklı erkekler tarafından giyilirdi. Bu ayakkabıların burun kısımları daha sert olmaları için yün ya da yosunla doldurulurdu.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - İlk başlarda ayakkabılar bağcık ya da kurdelelerle süslenirdi. Ancak daha sonra, giyen kişinin statüsünü gösteren metal tokalar ortaya çıktı.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - 15. yüzyılda kadınlar arasında 'chopine' adı verilen çok yüksek platformlu ayakkabılar popülerlik kazandı. Bu ayakkabılar, başta elbiseyi çamurdan ve sokak toprağından korumak kullanılıyordu. 
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Rönesans döneminde, 'chopine'ler kadın modasının bir parçası haline geldi ve giderek daha uzun hale getirildi. Ayakkabıların topuğu arttıkça statü de yükseliyordu. 
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Platformları bazen 50 santimetreye ulaşan 'chopine'leri giyen soylu kadınlar, yürümelerine yardımcı olan hizmetçiler olmadan evden çıkamazlardı. 15. yüzyılda kadınlar arasında popüler olan yüksek platformlu ayakkabılar, kadınların düşmesi sonucu rapor edilen çok sayıda kaza nedeniyle Venedik'te yasaklandı.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Topuklu ayakkabılar başlangıçta bu ayakkabılarla ata binmek uygun olduğu için erkekler tarafından giyilmek üzere tasarlanmış olsa da, 18. yüzyılda erkekler arasındaki popülerliğini kaybetmeye başladı. Erkek ayakkabılarının topukları alçalmaya başlarken, kadınlar tam tersine yüksek topuklu ayakkabıları çok daha sık giymeye başladı.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Kadınların yüksek topuklu ayakkabı giymek istemelerinin nedenlerinden biri de ayaklarının daha zarif görünmesini istemeleriydi. Aynı zamanda, topuklu ayakkabılar sayesinde ayaklarının daha küçük göründüğüne inanıyorlardı.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - 17. yüzyılda erkekler tarafından giyilen kırmızı topuklar zenginliğin sembolüydü. 17. yüzyılın sonlarında Fransa kralı Louis XIV, kırmızı tabanlı yüksek topuklu ayakkabıları modaya kazandırdı. Dahası kırmızı tabanlı ayakkabısı olmayanların sarayına girmesini yasaklayan bir kural koydu.

     
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - İlk başlarda topuklar tahtadan yapıldıkları için çok çabuk aşınırlardı.

     
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Geçmişte, ayakkabı tabanları hem sol hem de sağ ayak için benzer olduğu için insanlar genellikle ayaklarında ağrı çekiyordu. Bu nedenle erkekler ve kadınlar ağrıyı azaltmak için bir ayaktan diğerine ayakkabı değiştirmek zorundaydı.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Sol ve sağ ayakkabılar birbirinden farklı olmadığı için, çocuklar bunlarla yürümeyi öğrenmek zorundaydı. Küçük yaşlardan itibaren bu ayakkabılarla nasıl düzgün yürüyeceklerini pratik etmeye başladılar.
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    - Spor ayakkabılar 19. yüzyılda icat edildi. İlk başta, bu ayakkabılar hapishane gardiyanları tarafından giyildi. Kauçuk taban nedeniyle neredeyse gürültüsüz hareket ettikleri için hapishane mahkumları tarafından 'sneak (gizlice)' olarak adlandırıldılar. Spor ayakkabı (sneakers) ismini bu şekilde aldı.

     
  • Ayakkabılar hakkında ilginç gerçekler - Haberler

    * Haberin görselleri Shutterstock, Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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