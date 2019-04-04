Brezilya’daki bir domuz ağılında ayakkabıları olmadan dolaşan 10 yaşındaki bir kız çocuğu enfeksiyon kaptı. 10 gün boyunca ayak ve ayak parmaklarında lezyonlar meydana gelince küçük kız hastaneye götürüldü.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; küçük kıza, derisinde biriken kum pirelerinin neden olduğu bir enfeksiyon olan Tungiasis teşhisi konuldu. Aile, iki hafta önce Brezilya’da olduklarını ve küçük kızlarının ayakkabıları olmadan bir domuz ağılında oynadığını belirtti.

Doktorlar, hastanın ayağındaki çok sayıda lezyondan kum pirelerini çıkardı ve daha sonra antibiyotiklerle yaralarını tedavi etti.

Uzmanlar, bu pirenin Orta ve Güney Amerika'ya özgü olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre; dişi kum pireleri, genellikle ayak parmakları, tabanlar ve ayağın topuk bölgesine yerleşiyor.

Vaka, New England Tıp Dergisi'nde yayımlandı.