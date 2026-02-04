Ayakta su içmek günah mı? Diyanet'e göre ayakta su içmek caiz mi?

Suyu tek seferde değil yudum yudum içmek de aynı çerçevede değerlendirilir. Böylece beden yorulmaz ve davranış daha dengeli hâle gelir. Su içmeden önce Allah’ı anmak içtikten sonra şükretmek de bu bilincin parçası kabul edilir. Bu yaklaşım zorlayıcı bir kural değil örnek alınması tavsiye edilen bir davranış biçimi anlamı taşır. Su içme şekli bu yönüyle hem edep hem de farkındalık kazandıran bir uygulama kabul edilir. Peki, ayakta su içmek caiz mi, ayakta su içmenin günahı var mı? İşte detaylar.

AYAKTA SU İÇMEK GÜNAH MI?

Ayakta su içmek meselesi İslam’da edep ve davranış ölçüsü çerçevesinde ele alınır ve mutlak bir günah hükmüyle değerlendirilmez. İslam geleneğinde oturarak yemek ve içmek daha uygun bir davranış kabul edilir ve bu tutum Peygamberimizin tavsiyeleriyle ilişkilendirilir. Bu tavsiyeler sağlık ve nezaket anlayışını destekleyen bir çerçeve sunar. Buna rağmen ayakta su içmenin haram ya da günah olduğuna dair kesin bir yasak bulunmaz.

Zorunluluk hâllerinde ya da şartların elverişli olmadığı durumlarda ayakta su içilmesi dinen sakınca doğurmaz. Burada esas alınan nokta kişinin edep bilincidir. Bilerek ve imkân varken sünnet olan davranışı terk etmek uygun görülmez. Yine de bu durum günah kapsamında değerlendirilmez. Ayakta su içmek ibadeti geçersiz kılan ya da kişiyi sorumluluk altına sokan bir fiil sayılmaz. İslam’da davranışlara yüklenen değer niyet ve saygı anlayışıyla birlikte ele alınır.

DİNEN SU NEDEN OTURARAK İÇİLİR? Dinen suyun oturarak içilmesi edep ve ölçü anlayışı çerçevesinde ele alınır. İslamiyet’te günlük davranışlar yalnızca ihtiyaç giderme olarak görülmez. Aynı zamanda bilinçli ve saygılı bir duruşun parçası kabul edilir. Oturarak su içmek bu edep anlayışını yansıtan bir davranış olarak değerlendirilir. Peygamberimizin uygulamalarında oturarak içmenin tercih edildiği görülür ve bu tutum ümmete rehber kabul edilir. Bu yaklaşım zorunluluk içeren bir hüküm niteliği taşımaz. Daha çok tavsiye edilen bir davranış biçimi anlamı taşır. İslam’da bedeni yormayan sakinlik içeren tutumlar öne çıkarılır. Oturarak su içmek aceleden uzak bir hâli temsil eder ve kişinin yediğine içtiğine dikkat etmesini sağlar. Aynı zamanda şükür bilincini güçlendiren bir duruş kabul edilir. Ayakta içmek haram ya da günah sayılmaz. Ancak imkân varken oturarak içmek daha uygun görülür. Burada amaç zorlama değil bilinç kazandırmaktır. Dini yaklaşımda davranışların değeri niyet ve edep ölçüsüyle birlikte değerlendirilir.

Oturarak su içmek sağlık açısından daha dengeli bir alışkanlık kabul edilir. Oturur pozisyonda içilen su mideye daha kontrollü şekilde ulaşır ve sindirim sistemi bu sıvıyı daha rahat karşılar. Bu durum mide asidinin ani şekilde etkilenmesini azaltır ve şişkinlik hissinin oluşmasını engelleyebilir. Aynı zamanda yutma kasları otururken daha uyumlu çalışır ve suyun soluk borusuna kaçma riski azalır. Dolaşım sistemi de bu sırada daha dengeli bir hâlde bulunur. Ayakta su içildiğinde vücut hareket hâlinde olduğu için sıvı mideye daha hızlı iner ve bu durum sindirim sürecini zorlayabilir. Oturarak içilen su ise bedeni sakinleştirir ve böbreklerin sıvıyı filtreleme sürecini daha düzenli hâle getirir. PEYGAMBER EFENDİMİZ SUYU NASIL İÇERDİ? Peygamber Efendimiz su içerken edep ve bilinç esasına dayalı bir tutum sergilemiştir. Rivayetlerde onun çoğunlukla oturarak su içtiği aktarılır ve bu davranış ümmetine tavsiye edilen bir edep ölçüsü kabul edilir. Suyu içerken acele etmediği küçük yudumlar aldığı ve kabı ağzına dayayıp tek nefeste bitirmediği belirtilir. Bu tutum hem beden sağlığını korumaya hem de yeme içme fiilini bilinçli hâle getirmeye yöneliktir. Su içmeden önce besmele çektiği ve içtikten sonra Allah’a hamdettiği de rivayetlerde yer alır. Bu yaklaşım su içmeyi sıradan bir ihtiyaçtan çıkarıp şükür bilinciyle yapılan bir davranış hâline getirir.