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        Haberler Gündem Ayaydın'dan Muğla’da yerleşik emekliye her ay 5 bin lira ilave maaş sözü

        Ayaydın'dan Muğla’da yerleşik emekliye her ay 5 bin lira ilave maaş sözü

        Bir televizyon kanalında canlı yayın konuğu olan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Muğla'da yerleşik olan ve hane geliri 15 bin liranın altında olan emeklilerin maaşının 15 bin liraya tamamlanacağını söyledi. Ayaydın bu projesinin detaylarını daha sonra açıklayacağını da vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 08:58 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:58
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        Ayaydın'dan emekliye 5 bin lira ilave maaş sözü
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        Yerel seçimlere yaklaşık 1 ay kala Muğla’da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın projelerini ve vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

        Ayaydın "Bunu ilk kez açıklıyorum. Gerekli çalışmaları yaptık. Hesabımızı kitabımızı yaptık. Muğla bildiğiniz üzere emeklilerin çok tercih ettiği bir ilimiz. En düşük seviyede maaş alan her emeklimize biz de Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağız. En düşük emekli maaşını alan ve hane toplam geliri 15 bin liranın altında olan emeklilerimizin gelirinin en az 15 bin liraya tamamlanması için biz de destek olacağız" dedi. Ayaydın bunu bir kereye mahsus değil, her ay yapacaklarının da altını çizdi.

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        Ayaydın üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir vaadini de açıkladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 40 bin öğrenci kayıtlı olduğunu belirten Ayaydın "Muğla’da kalmak isteyen, öğrenim sonrası hayatını burada devam ettirmek isteyen öğrencilerimize, eski bir akademisyen olarak, Aydın Hocaları olarak bir jest yapacağım. Belediyeye personel alımlarında öncelik üniversitemizden mezun olan gençlerimizin olacak" diye konuştu.

        Ayaydın programda kendisine yöneltilen "AK Parti gelirse içkili yerler kapanacak mı, Bodrum başta olmak üzere tüm Muğla betona boğulacak mı" sorusuna da şu yanıtı verdi:

        "Bu dedikoduları yerel yönetim yarışında rakiplerimiz yayıyor. Projelerle karşımıza çıkamayınca seçmeni böyle korkutarak konsolide etmeye çalışıyorlar. Bir kez daha söylüyorum kim nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya devam edecek. İçki ruhsatları ile alakalı en ufak bir engel, sınırlama olmayacak. Bir de gelirlerse konserleri sergileri etkinlikleri yasaklarlar diye söylentiler duyuyorum. Ben iddia ediyorum, yerel yönetime seçildiğimiz takdirde bugün konser etkinlik, sanatsal aktivite adına ne yapılıyorsa en az 10 katını yapacağız. Burası her karışıyla cıvıl cıvıl 12 ay yaşayan bir şehir olacak. Muğla ruh kazanacak. Bodrum, Marmaris gibi ilçelerde merkezde yeni yapılaşmaya asla gidilmeyecek. Bütüncül imar planları çıkarılarak kaçak yapılaşmaya da engel olacağız."

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        MUĞLA'YA 3 STADYUM

        Ayaydın, Muğla merkez, Bodrum ve Fethiye stadyumlarının da yatırım programına alındığını 2024 ve 2025 yıllarında süratle inşaatlarına başlanacağını söyledi.

        10-12 bin kapasiteli ve UEFA kriterlerine uygun stadların yanı sıra, Marmaris’e bir kapalı spor salonu, tenis kortları da olan bir Gençlik Merkezi, Fethiye’ye kapalı bir yüzme havuzu ile Bodrum’a kapalı spor salonu yapılacağını ifade etti.

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