Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yaptı. Havaların yeniden ciddi bir şekilde soğuması nedeniyle Aybar kar fırtınasının etkisini göstereceği belirtildi. Peki, Aybar kar fırtınası nedir ve ne zaman gelecek?