Aybüke Pusat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aybüke Pusat hayranları tarafından merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Aybüke Pusat hakkında detayla haberimizde...

AYBÜKE PUSAT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aybüke Pusat 20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

2014: Medcezir: Elif

2015-2016: O Hayat Benim: Zeynep

2016: Familya: Su Beyoğlu

2017-2018: Söz: Bahar Kutlu Karasu

2018: Şahin Tepesi: Verda Özden

2019: Her Yerde Sen: Selin Sever Erendil

2020: 50 Metrekare