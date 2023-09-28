Ayça Varlıer: Çok özledim

Su ve rüzgarla buluşmasının ardından bir hâyli keyifli olduğu görülen Varlier, Akyaka'yı çok özlediğini de sözlerine ekledi.

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New York'tan iki haftalığına Broadway Müzikali için İstanbul'a gelen Varlıer, daha sonra yeniden Amerika'da rol aldığı müzikal ve diğer işleri için dönüş yaptı.