Ayça Varlıer: Çok özledim
Kitesurf yapan Ayça Varlıer, su ve rüzgarla buluştu. Oyuncu, Akyaka'yı çok özlediğini belirtti
Ayça Varlıer, iki yıl sonra tekrar Akyaka'ya döndü. Ünlü oyuncu, tutkuyla bağlandığını ifade ettiği kitesurf sporuna kavuştu.
Su ve rüzgarla buluşmasının ardından bir hâyli keyifli olduğu görülen Varlier, Akyaka'yı çok özlediğini de sözlerine ekledi.
New York'tan iki haftalığına Broadway Müzikali için İstanbul'a gelen Varlıer, daha sonra yeniden Amerika'da rol aldığı müzikal ve diğer işleri için dönüş yaptı.