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AYD'nin yeni başkanı Nuri Şapkacı oldu

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nuri Şapkacı seçildi

AYD'nin yeni başkanı Nuri Şapkacı oldu
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AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AYD yeni yönetim kurulu, danışma ve denetim kurullarının da belirlenmesi amacıyla yapılan genel kurul toplantısında, Nuri Şapkacı oy birliği ile başkanlık görevine getirildi.

2023-2025 döneminde başkanlık görevini yürütecek olan 1965 Malatya doğumlu Şapkacı, ECE Türkiye'de Genel Müdür ve CFO olarak görev yapıyor.

Yönetim alanında 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Şapkacı, ECE Türkiye'ye katılmadan önce Teknoser, Yapı Kredi Finansal Kiralama, Teknoloji Holding, ITE Group PLC ve Pegasus Havayolları'nda üst düzey yönetici olarak çalıştı.

2011 yılından bu yana AYD'de başkan yardımcılığı görevini de yürüten Şapkacı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği lisansını tamamladıktan sonra San Francisco'daki Golden Gate Üniversitesi'nden finans alanında MBA derecesi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuri Şapkacı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kayıplardan duydukları üzüntüyü aktaran Şapkacı, şunları kaydetti:

"Ancak devletimizin gücü, milletimizin dayanışması ve iş dünyasının katkıları ile yaralarımızı en kısa zamanda saracağımıza inanıyorum. Bu zor günlerde AYD olarak, acıları hafifletmek için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, ilk aşamada deprem bölgesindeki farklı illerimizde 15 aşevi kurduk ve günde 45 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdık.

Üyelerimiz ayrıca, barınma, konteyner, çadır, acil ihtiyaç malzemeleri gibi ihtiyaçları karşılayarak bunun yanı sıra maddi yardımlarda da bulundular. Türkiye genelindeki AVM'lerin önemli bir bölümü, yardım toplama merkezi ve Kızılay kan bağış merkezi olarak hizmet verdi. Önümüzdeki süreçte de şartları uygun olan AVM'lerimiz normalleşme sürecinde özellikle eğitim ve istihdam sağlamaya yönelik olarak tüm STK'ler ile iş birliği halinde etkin şekilde çalışmaya devam edecek."

'2.1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR'

AYD'nin 2023 yılı hedeflerine işaret eden Şapkacı, "AVM'ler, içinde yer alan markalarla birlikte önemli bir ekosistem meydana getiriyor. Bu ekosistem; üretim, lojistik, altyapı da dahil olmak üzere birçok farklı sektörü kelebek etkisiyle besliyor. 50 milyar dolar yatırım hacmine sahip olan sektörümüzde AVM ekosistemi içerisinde 2,1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor. Sektörümüz ayrıca, Türk markalarının yurt dışına açılımlarını destekleyerek katma değer oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak yaşadıkları tüm kriz dönemlerini ortak akıl ve karşılıklı anlayışla aştıklarını belirten Şapkacı, aynı gemide bulundukları perakende grupları ile de hep el ele yürüdüklerini bildirdi.

Şapkacı, "Şurası da bir gerçektir ki AVM yatırımcıları olarak çoğu zaman sadece elimizi taşın altına koymadık, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk ve hiçbir özveriden kaçınmadık. Önümüzdeki dönemde de bizler ve temsil ettiğimiz kurumlar ancak birlikte hareket edersek daha güçlü olabiliriz. Birbirimize öğreterek ve öğrenerek, dirsek temasımızı koruyarak yol almanın hepimizi ileriye götüreceğine inanıyorum. Bu doğrultuda, AVM sektörünün tüm paydaşlarıyla kazan-kazan ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir büyümesi için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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