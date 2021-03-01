Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Murat Şener, Mehmet Akıncık
AydenizEt Balıkesirspor: Atilla Özmen, Serdar Güncü (Dk. 46 Anıl Taşdemir - Dk. 73 Enes İslam İlkin),Mert Örnek, Bezjak (Dk. 82 Mihajlovic),Mrsic, Oğuzhan Çapar, Birol Parlak, Hasan Özkan (Dk. 46 Halil Çolak),Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Abdulkadir Özgen),Cumali Bişi
Ankaraspor: Tomas Mejias, Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen (Dk. 74 Engin Bekdemir),Basit Umar (Dk. 63 Erdem Çetinkaya - Dk. 89 Azad Toptik),Mahmut Akan, Blagojevic, Olatunbosun (Dk. 89 Hacı Ömer Doğru),Mudimu, Ercan Yazıcı, Barış Zeren (Dk. 63 Tevfik Altındağ),Levent Gülen
Goller: Dk. 30 Basit Umar, Dk. 45 Olatunbosun (Ankaraspor),Dk. 51 Ercan Yazıcı (kendi kalesine),Dk. 88 Abdulkadir Özgen (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Sarıkartlar: Dk. 76 Erdem Çetinkaya, Dk. 86 Olatunbosun, Dk. 90 Mudimu (Ankaraspor),Dk. 80 Mrsic (Aydeniz Et Balıkesirspor)
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