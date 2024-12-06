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        Haberler Magazin Aydilge'den 'Cıstak' tepkisi - Magazin haberleri

        Aydilge'den 'Cıstak' tepkisi

        Müzisyen Aydilge, Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı 'Cıstak'ın sözlerini eleştirdi. Aydilge, "Müzik ruhun gıdasıdır ama bazen gıda zehirlenmesi de olur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:17
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        Aydilge'den 'Cıstak' tepkisi
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        Spotify 2024 Wrapped sonuçlarına göre; Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcı Semicenk, en çok dinlenen şarkı ise Batuflex, Narco ve Era7capone'un düeti 'Cıstak' oldu.

        "Cıstak" şarkısının Türkiye’de en çok dinlenen parça olmasına şarkıcı Aydilge’den tepki geldi.

        Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan Aydilge şunları söyledi:

        Türkiye'nin bu sene en çok dinlenilen şarkısı Cıstak olmuş. "Aldım marka, bakmıyorum faturasına, adı Katarina, verdim tam arasına" gibi sözleriyle ve de "Tanıştım Bebek'te, adı Natasha, dedim uzatma bebek, yat aşağı' gibi söylemleriyle kalpleri fethetmiş bu şarkı!

        Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyor, evet. Nakaratında 'Hadi cıstak, cıstak, cıstak, manitalar ıslak, ıslak, ıslak...' diye eşlik ediyor herkes.

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        Kadına şiddetin, cinsiyet temelli ayrımcılığın, zorbalığın had safhada olduğu bir sene daha geçirdik. Kültürel olarak gittikçe materyalistleştiğimiz ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. İçimizden çıkıyor ama şarkı sözü diyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım. Şiddetin dilde başladığını, dilin dünyayı nasıl algıladığımızı belirlediğini unutmayalım.

        Peki çare yasaklamak mı? Ben yasakların ve sansürün sadece cazibeyi artırdığını ve yasaklanan şeylerin güçlendiğini düşünüyorum. Onun yerine kültürel bir farkındalık yaratmak çok daha anlamlı. Bu şarkıların alıcısı ne kadar çok olsa da, biz de bunu eleştirme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Elbette ki bir gün dinleyiciler, ben gerçekten ne dinliyorum ve bu şekilde neye alet oluyorum diye düşünecekler, sorgulayacaklar. Cinsiyetçi, sadece mal mülkle övünen, araba ve manita sayısıyla, birşeyleri tüttürmekle ve marka övücülüğü ile inşa edilen bu zihniyet karşısında birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum.

        Bir de diyorlar ki, kadınlar da dinliyor bu şarkıları... Evet kadınlar da dinliyor. Çünkü pek çok kadın da doğduğundan beri eril tahakküm kodlarıyla yetişti ve bunu içselleştirdi. Yani kendini sadece erkek beğenirse değerli bulan, kendisini erkeğin gözünden gören pek çok kadım mevcut. O yüzden kadın düşmanlığı sadece bazı erkeklere özgü bir durum değil. Mücadele etmemiz gereken kadınlar ve erkekler değil zaten değil, azgınlaştırılmış o yapay 'Erkeklik kültürü'. İyi de gerçek erkekliğin ya erkekliği bırakın insanlığın, insanlığın kadını mal gibi görmekle, manitalarla, arabalarla tüttürmekle ne alakası var diyebilmek önemli.

        Müzik ruhun gıdasıdır ama bazen gıda zehirlenmesi de olur.

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        #Aydilge
        #cıstak
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