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Haberler Gündem Aydın'da Deve Güreşi Festivali yapıldı
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Aydın İncirliova'da Deve Güreşi Festivali yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde, çevre illerden getirilen 230 deve güreştirildi. Festivalde, 30 Aralık'ta Nazilli ilçesinde 7 kişinin restorandaki tüpün patlaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle davul zurna çalınmadı. Güreşlerde 15 kategoride yapılan yarışlarda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi

Aydın'da Deve Güreşi Festivali yapıldı
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AA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

İncirliova Belediyesi ve İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği organizasyonuyla İstiklal Mahallesi'ndeki arenada gerçekleştirilen festivalde, çevre illerden getirilen 230 deve güreştirildi. Güreşleri AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

DAVUL ZURNA ÇALINMADI

Festivalde, 30 Aralık'ta Nazilli ilçesinde 7 kişinin restorandaki tüpün patlaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle davul zurna çalınmadı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, buradaki konuşmasında, 2023 yılının ilk deve güreşlerini düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, Nazilli'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Vefat edenler nedeniyle davul zurna çaldırmadık. Eğlence kısmını iptal ettik. Hayatını kaybedenler ile şehitlerimize Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

15 KATEGORİDE KUPA VERİLDİ

Kaya, dün Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen ve memleketi Çine ilçesinde toprağa verilen Komiser Ekrem Uyar'ın yakınlarına da başsağlığı diledi. Kaya, "Teke Yörüğü” isimli devesinin güreşini de saha içerisinde takip etti.

Güreşlerde 15 kategoride yapılan yarışlarda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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