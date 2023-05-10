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Aydın'da dört aracın karıştığı kazada karı koca öldü

Aydın'da otomobil, TIR, tanker ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında, kamyonette bulunan karı koca hayatını kaybetti

Aydın'da dört aracın karıştığı kazada karı koca öldü
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AA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.M. idaresindeki otomobil, Kuyucak-Denizli karayolunda V.S. yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Çarpmanın ardından TIR devrildi.

2 KAZA PEŞ PEŞE YAŞANDI

Kaza sonrası tankerin sürücüsü, yardım etmek için durdu. Bu sırada Adil Boyacıoğlu'nun kullandığı kamyonet tankere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARI KOCA KAZADA ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, kazada Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Arife Boyacıoğlu ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Arife Boyacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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