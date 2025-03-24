Aydın'da ekinleri "kuraklık" vurdu

Zeytin, incir, pamuk ve kestane gibi ürünleriyle Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da kuraklık etkisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

Baharın ilk günlerinde yağmura hasret günlerin yaşandığı Aydın'da sıkıntının giderek arttığı belirtildi. Geçen yıllarda taşma riski nedeniyle il genelindeki barajlarının kapaklarının güvenlik için açık tutulduğu Aydın'da bu yıl barajlarda su seviyesi yükselmediği gibi Menderes Nehri'nin de kurumaya yüz tuttuğu belirtildi.

Çiftçiler sulama yapacak su bulmakta zorlanırken, toprağın kuruması nedeniyle ekinlerin de boy vermeden sararıp, kurumaya başladığı görüldü.