        Aydın'da FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı

        Aydın'da FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç polis E.A., yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:14
        FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç polis E.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

