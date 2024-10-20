İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol, telefon ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Efeler ve İncirliova ilçelerinde belirlenen adresler ile araçlarda yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 13 obje, 325 litre etil alkol, 10 anason yağı, gümrük kaçağı akıllı cep telefonları, şarj adaptörleri, elektronik sigaralar ele geçirildi.

Ö.Ş. (21), E.K. (42), S.Ç. (29) gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.