Nazilli Şehir Stadyumu'nda bulunan Nazillispor Taraftar Derneğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dernekte bulunan ve vücutlarında yanık oluşan tribün lideri Ali Çuvak (42),İbrahim Tuncel (36),Ekrem Koyuncu (23) ve Mehmet Erdemir (28),diğer taraftarlar ve itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı.

Yaralılar, ambulansla Nazili Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Ali Çuvak ile İbrahim Tuncel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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