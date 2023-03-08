S.S. idaresindeki minibüs, Camikebir Mahallesi Işıklı Kavşak'ta plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikletteki H.K. (24) ile M.C. (34) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan M.C. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, minibüs sürücüsü S.S'yi gözaltına aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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