AA

Alınan bilgiye göre, Yüksel Baykan'ın (31) kullandığı 09 ACP 986 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak İsabeyli Göleti'ne düştü.

Araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla önce araçtan, sonra da yüzerek göletten çıkan Mustafa Ateş (27),kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp olarak aranan sürücü Baykan'ın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Ekibi bölgeye geldi. AA'nın haberine göre; gölde arama yapan ekipler, Baykan'ın cesedini buldu.

Baykan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.