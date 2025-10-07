Habertürk
        Aydın'da şiddetli sağanak! | Son dakika haberleri

        Aydın'da şiddetli sağanak!

        Aydın'da şiddetli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yollar suyla doldu

        Giriş: 07.10.2025 - 14:18 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:18
        Aydın'da şiddetli sağanak!
        Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar suyla doldu.

        DHA'nın haberine göre Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Etkili yağmur sonrası bazı cadde ve sokak suyla doldu.

        Dereye dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Turuncu alarm verilen Aydın için Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda bekliyor.

