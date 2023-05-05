AA

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Çaylak idaresindeki yolcu otobüsü ile Y.E.G. yönetimindeki otomobil, Ağaçlı kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.E.G. ile aynı araçta bulunan H.Ş, P.Y, Z.E. ve Ö.Y, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre, yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.