Aydın'da otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, DHAAYDIN'da, otomobilin arkadan çarptığı traktörü kullanan Şengül Kocaman (54) hayatını kaybetti, diğer sürücü Seydi A. (64) ise yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, TavasKaracasu yolu Güzelbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tavas'tan Karacasu yönüne giden, evli ve 2 çocuk annesi çiftçi Şengül Kocaman yönetimindeki 09 H 2939 plakalı, arkasına römork takılı traktöre, Seydi A.'nın kullandığı 34 DIN 959 plakalı otomobil arkadan çarptı. Traktöre bağlı römork, kazada kopup yola savruldu. Traktör ise yolun sağına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Şengül Kocaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Seydi A.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karacasu Bahattin ALBAYRAK

2022-12-03 15:21:24



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